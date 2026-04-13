(Kamalı Haber) - KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan Jacques Wa Ndala Ilunga ile Sorie Kargbo mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Görkem Gök olguları aktardı.

Polis, 09.04.2026 tarihinde saat 09:48 raddelerinde Metehan Kara Giriş kapısına KKTC'den çıkış yapmak için giden Jacques Wa Ndala Ilunga’nın görevli muhaceret memuruna işlem yaptırmak için pasaportunu verdiğinde yapılan kontrolde 30 Eylül 2021 tarihinden itibaren toplam 1592 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini kaydetti.

Polis, Sorie Kargbo'nun ise Gönyeli’de Cebeci sokak Üzerinde Gönyeli Polis Karakolu ekipleri tarafından yapılan kontrolde tespit edildiğini ve yapılan muhaceret kontrolünde 30.09.2025 tarihinden itibaren 128 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini kaydetti. Polis, tutuklanarak, haklarında soruşturma başlatılan zanlıların ihracı için yazışmalar yapıldığını ve sonuç beklendiğini belirten polis, 7 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.