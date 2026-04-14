(Kamalı Haber)- Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde“Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hint Keneviri) İthal ve Tasarrufu” suçlarından yargılanan Çağrı Bakır hakkındaki dava karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan heyetin verdiği kararı Başkan Cemaller okudu.

Başkan, 13 Mart 2026 tarihinde; saat 16:48 raddelerinde, Ercan Havalimanı'ndan KKTC'ye giriş yapmak isteyen sanığın Narkotik Dedektör köpeği Pamir’in tepki vermesine müteakip, üzerinde ve eşyalarında yapılan kontrolde, ayakkabısının içerisinde bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Başkan, sanığın soruşturmanın ardından 18 Mart tarihinde tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini belirtti. Sanığı yargılandığı “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hint Keneviri) İthal ve Tasarrufu” suçlarından mahkûm ettiklerini belirten Başkan, Yüksek Mahkemenin yaygın olan suçlarda kamu menfaatinin ön planda tutulması gerektiği prensibine değindi. Başkan, ancak her davanın kendisine has olgularının dikkate alınması gerektiğini söyledi. Sanığın tasarrufunda bulunan miktarın cüzi ve en hafif tür uyuşturuculardan olduğunu belirten Başkan, davalarını kabul edip, adaletin erken tecellisine de katkı koyduğunu ifade ederek, 1 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.