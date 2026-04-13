(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da motosiklet sürücüsüne çarparak yaralanmasına neden olan Salih Korkmaz mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Hanife Güleç mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 12.04.2026 tarihinde saat 15:15 raddelerinde Lefkoşa’da Atatürk caddesi boyunca TKD 774 plakalı otobüs aracı soldan ikinci şerit içerisinde batı istikametine doğru kullanan Lefkoşa’da sakin zanlının seyrettiği yol üzerinde sağda bulunan otobüs terminali girişi önüne geldiğinde karşı yönden gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden ve yol ortasındaki kesintisiz çift beyaz çizgiye itaat etmeden dikkatsiz bir şekilde otobüs terminaline girmek için sağa dönmesi sonucu, o esnada karşı yönden cadde boyunca soldan birinci şerit içerisinde batı istikametine doğru seyreden Lefkoşa’da sakin Ahmad Ammar Ali (E-20) yönetimindeki AA 998 B plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını söyledi. Polis, kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsünün kaldırılmış olduğu LDH acil servisinde yapılan ilk yardım tedavisine müteakip aynı serviste müşahede altına alındığını belirtti. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 10 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 700 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.