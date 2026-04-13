(Kamalı Haber)- Haspolat’ta meydana gelen askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan tutuklanan Malık Muhammad Ibrahım mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Metin Cengiz mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 12 Nisan 2026 tarihinde Haspolat’ta Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde yaşayan ve oraya gitmeye çalışan Pakistan uyruklu Malik Muhammad İbrahim’in yaya olarak askeri bölgeye girerek 1. Derecede Askeri Bölgeyi İhlal ettiğini söyledi. Polis, yapılan soruşturma neticesinde zanlının "Google Map" isimli harita programını takip ettiğinden dolayı askeri yasak bölgeye yanlışlıkla girdiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının KKTC'ye yasal yollarla girdiğini, turist statüsünde olduğunu belirtti.

Polis, soruşturmanın zanlının etki edeceği kısmının tamamlanmış olup KKTC'de herhangi bir yasal bağının olmadığından cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur, zanlının 3 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine karar verdi.