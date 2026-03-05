Sabah bir radyo yayınına katılan Meloni, ABD’nin İtalya’daki askeri üslerinin İran’a saldırıda kullanmak için bir talepte bulunmadığını duyurdu.

İran’ı suçlayan İtalya başbakanı özetle şunları söyledi:

* Çatışmadan, özellikle de İran’ın orantısız tepkisinden endişe duyuyorum. İran, nükleer programı konusunda anlaşmaya varmak için çok çalışan komşularını da bombalıyor ve bu durum, öngörülemeyen sonuçlar doğurabilecek bir tırmanma riski oluşturuyor. Elbette bunun İtalya üzerindeki yansımalarından da endişe duyuyorum.

* Ortadoğu’daki krize ilişkin bölge ülkeleri ve müttefiklerimizle sürekli temastayız. İran’ın nükleer programına ilişkin müzakerelerin yeniden başlatılması için alan olup olmadığını anlamaya çalışıyor. ancak İran, komşu ve Körfez ülkelerine saldırılarını durdurmadığı sürece bu hedefe ulaşmak zor.

‘İtalya’daki ABD üslerinin bombalama izni yok’

* ABD’den şu anda üslerini kullanma yönünde herhangi bir talep yok ve şunu söylemek istiyorum: Biz savaşta değiliz ve savaşa girmek de istemiyoruz.

* ABD’nin askeri üslerinin kullanımı konusunda herkesin ikili anlaşmalara bağlı kaldığını düşünüyorum. İspanya hükümet sözcüsü de dün, ikili bir anlaşma olduğunu ve bu anlaşma dışında üslerin kullanılmayacağını açıkladı. Aynısı bizim için de geçerli.

* İtalya’da Amerikalılara 1954 anlaşmaları kapsamında tahsis edilmiş üç askeri üs var ve bu anlaşmalar zaman içinde sürekli güncellendi. Bu anlaşmalara göre lojistik faaliyetler ve ‘kinetik olmayan operasyonlar’ yani basitçe söylemek gerekirse bombardıman içermeyen faaliyetler için teknik izinler bulunuyor.

* Eğer İtalya’daki üslerin başka amaçlarla kullanılması için bir talep gelirse, bu durumda hükümet böyle bir genişletilmiş kullanım izni verip vermemeye karar verecektir. Ancak o durumda bu kararı parlamentoyla birlikte almamız gerektiğini düşünüyorum.