Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne İran topraklarından İHA’larla saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu.

İHA’lardan biri Nahçıvan’daki uluslararası havalimanına, diğeriyse Şakarabad köyündeki bir okulun yakınına düşmüştü. Saldırıda havalimanı hasar alırken iki sivil yaralanmıştı.

Azerbaycan, İran’ın Azerbaycan Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırıp protesto notası vermişti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yalanlamaya rağmen saldırıdan İran’ı sorumlu tutup kınadı.

İHA’lara ilişkin araştırmanın sürdüğünü belirten bakanlık, “Saldırılar cevapsız kalmayacaktır” dedi.