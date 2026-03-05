İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazem Garibabadi, Azerbaycan topraklarındaki Nahçıvan bölgesine iki İran insansız hava aracının (İHA) isabet ettiği yönündeki iddiaları reddederek, "Azerbaycan’ı hedef almadık" dedi.

İran devlet haber ajansı tarafından aktarılan açıklamada Kazem Gharibabadi, "iki İran İHA’sının, Azerbaycan’ın özerk Nahçıvan bölgesine, aralarında bir havalimanı binasının da bulunduğu noktalara isabet ettiği" iddialarını reddetti.

Gharibabadi, "İran İslam Cumhuriyeti Azerbaycan Cumhuriyeti’ni hedef almamıştır. Komşu ülkelerimizi hedef almıyoruz" ifadelerini kullandı.

İran’ın politikasının, yalnızca bölgede faaliyet gösteren ve İran’a saldırmak için kullanılan düşman askeri üslerini hedef almak olduğunu belirten Bakan Yardımcısı, bu üsler arasında ABD ve İsrail’e ait olanların da bulunduğunu söyledi.

İran ordusu, İsrail'i suçladı

İran Genelkurmay Başkanlığı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıyla "bağlantılarının olmadığını saldırının İran'ı suçlamak için İsrail tarafından yapıldığını" iddia etti.

İran devlet televizyonunda (İRİB) yer alan habere göre, Genelkurmay Başkanlığı Nahçıvan'daki saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İran Genelkurmayı'nın Nahçıvan'daki saldırıyla "Tahran yönetiminin bağlantısının olmadığı" ileri sürüldü.

İran'ın "tüm ülkelerin özellikle Müslüman ve komşu ülkelerin egemenliğine saygı duyduğu" savunulan açıklamada, Nahçıvan'daki kamikaze İHA saldırısının arkasında "İsrail olduğu ve bu saldırıyla İran'ın suçlanmak istediği" iddiasına yer verildi.

İsrail'in bu tür saldırılarla "geçmişte olduğu gibi Müslüman ülkeler arasındaki ilişkileri bozmayı amaçladığı" savunuldu.