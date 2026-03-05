Ulusal basının Fransa Genelkurmay Başkanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre Fransa, İran’a karşı ‘Körfezdeki ortaklarının korunmasına katkı sunmak’ için üslerini kullanıma açtı.

Kaynaklar, ABD uçaklarının Ortadoğu’daki Fransız üslerinde bulunmasına ‘geçici’ şekilde izin verildiğini söyledi.

Britanya da bölgedeki üslerinin İran’a karşı kullanımına izin vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Mart’ta The Sun’a Fransa’nın harika bir iş çıkardığını söylemiş, Britanya’ya ise sitem etmişti: “(Britanya Başbakanı Keir) Starmer, hiç yardımcı olmuyor. İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü.”

Trump, ABD’ye üslerini kullanması için izin vermeyen İspanya’yla tüm ticari ilişkilerin kesilmesi talimatı verdiğini söylemişti.

Fransa’nın Ortadoğu’da üç üssü var

Fransa’nın Ortadoğu’da doğrudan kendisine ait veya kalıcı kullanım hakkına sahip olduğu üç ana üssü var. Bunlar Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Cibuti ve Ürdün’de. BAE’deki üs, hem deniz hem hava hem de kara üssü ve en büyüğü.