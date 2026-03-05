New York Times’ın haberine göre Rhode Island Başsavcısı Peter F. Neronha, eyaletteki Katolik kiliselerinde görev yapan çok sayıda rahibin, çocuk istismarıyla suçlandığını söyledi.

1950’den itibaren yaklaşık 75 yıllık dönemde 75 rahibin en az 300 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ileri sürüldü.

Savcılık raporunda, Providence Piskoposluğunun, iddiaları polise bildirmek veya rahipleri görevden almak yerine olayları örtbas ettiği ve rahipleri başka görevlere transfer ettiği belirtildi.

İddialara ilikin 2019’da inceleme başlatıldı. Yaklaşık 250 bin sayfalık belge incelenip 150 kişiyle görüşüldü.

Savcılık ayrıca istismar mağdurlarının çoğunun 11 ila 14 yaşlarındaki erkek çocukları olduğunu ve çoğu vakanın 1970’li yıllarda meydana geldiğini açıkladı.

Başsavcı, haklarında istismar suçlaması bulunan en az 30 rahibin en az beş kez farklı kiliselerde görevlendirdiğini söyledi.

Providence Piskoposluğu, geçmişte istismar vakalarıyla ilgili ‘ciddi hatalar’ yaptığını söyledi.