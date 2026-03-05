ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a başlattığı saldırılar ve İran’ın misillemeleri sürüyor. Saldırılarda İran’ı 37 yıldır yöneten Ayetullah Ali Hamaney öldürüldü. Hamaney’in halefini 88 din adamından oluşan Uzmanlar Meclisi belirleyecek.

ABD merkezli Axios’a konuşan Trump, liderlik için Hamaney’in oğlunun isminin öne çıktığını gördüğünü belirterek şunları söyledi:

“Zamanlarını boşa harcıyorlar. Hamaney’in oğlu önemsiz biri. Venezuela’da Delcy Rodriguez’in seçilmesinde olduğu gibi, (İran’daki) bu lider seçim sürecine dahil olmam gerekiyor.

Hamaney’in oğlu benim için kabul edilemez. İran’a uyum ve barış getirecek birini istiyoruz.”

Trump ayrıca Hamaney’in politikalarını izleyecek bir lideri ABD’nin kabul edemeyeceğini belirterek böyle bir durumun ABD’yi ‘beş yıl içinde yeniden savaşa sürükleyeceğini’ öne sürdü.

ABD 3 Ocak’ta Venezuela’nın başkenti Caracas’tan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu kaçırmış, ertesi gün geçici devlet başkanlığına Delcy Rodriguez getirilmişti.