ABD, İran'ın Ortadoğu'daki her misillemesine karşılık verebilecek kapasiteye sahip değil.

Adlarının paylaşılmaması şartıyla CNN'e konuşan iki ABD'li yetkili, Beyaz Saray'da kapalı kapılar ardında yapılan bir toplantıda, Amerikan hava savunma sistemlerinin İran'ın Şahid drone'larının hepsini engelleyemeyeceğinin söylendiğini belirtiyor.

Yetkililere göre, toplantıda ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine, İran'ın drone'larının öngörülenden daha büyük bir sorun oluşturduğunu itiraf etti.

Alçak irtifadan uçan Şahid drone'larının, balistik füzelere kıyasla hava savunma sistemlerine yakalanma ihtimalinin daha düşük olduğuna dikkat çekiliyor.

Yetkililere göre toplantıda, İran'da rejim değişikliği "ikincil hedef" olarak belirlenmiş. Bunun yerine Washington'ın, İran'ın balistik füze kapasitesi ve donanmasını yok etmeye odaklandığı belirtiliyor.

Ayrıca Tahran yönetiminin nükleer silah geliştirme ihtimalinin ortadan kaldırılması ve İran'ın Ortadoğu'daki Şii örgütlere silah ve finansman desteğinin kesilmesi hedefleniyor.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı ortak askeri harekatta, İran'ın dini lideri Ali Hamaney aynı gün öldürülmüştü. Kaynaklara göre toplantıda, Hamaney yerine geçebilecek kişilerin kim olabileceğine dair bilgi paylaşılmadı.

Buna ek olarak operasyonun ne kadar süreceği de netleşmedi. Cumhuriyetçi Senatör Tommy Tuberville, Dışişleri Bakanı Marco Rubio da dahil toplantıya katılanların, harekatın üç ila beş hafta içinde sonlanmasını öngördüğünü söylüyor. ABD Başkanı Donald Trump da operasyonla ilgili benzer bir takvim sunmuştu.

Ancak toplantıya katılan Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley, yetkililerin muhtemel bir bitiş tarihi belirtmediklerini söyleyerek, "Anlatılanlar bana çok açık uçlu geldi" diyor.

Trump, savaşı uzun süre devam ettirebilecek mühimmata sahip olduklarını öne sürse de Demokrat siyasetçiler bu görüşe katılmıyor. Senato Silahlı Kuvvetler Komitesi üyesi Demokrat Senatör Mark Kelly, "Elimizde sınırsız kaynağımız yok" diyor ve ekliyor:

İranlılar çok sayıda Şahid drone'u, balistik füze, orta menzilli ve kısa menzilli füze üretme kapasitesine sahip ve büyük bir stokları var. Dolayısıyla bir noktada bu bir matematik problemi haline geliyor. Hava savunma mühimmatını nasıl yeniden tedarik edeceğiz? Bunlar nereden gelecek?

ABD Senatosu, son yapılan oylamada Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının Kongre onayına tabi olmasını öngören "savaş yetkileri" tasarısını reddetti.

Demokratlar tarafından sunulan tasarı, 47 "evet" oyuna karşılık 53 "hayır" oyuyla reddedildi.