Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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Önce yılların Kıbrıs Gazetesi satıldı...

Ankara hükümetine yakınlığıyla bilenen AKSA’nın patronu Cemil Kazancı gazeteyi satın aldı ve ülkede yeni bir devir başlattı!

Amaç büyük ihtimalle de kablo ile elektrik getirilmesi için kamuoyu yaratmaktı...

Ne kadar başarılı olur bilemeyiz!

Ama kesin olan bir şey var ki Kıbrıs Gazetesi şimdi buradan değil oradan yönetiliyor...

Gazetenin yayın politikasını elbette dikkatle izliyoruz!

Gelecek günler ne getirir, ne götürür bilemeyiz...

Bildiğimiz tek şey gazetenin başına getirilen yılların gazetecisi Özer Kanlı’nın MHP genel başkanını eleştiren yazısından sonra görevden alınması!

Bir MHP’li vekil istedi diye...

Şimdi aynı göreve yine yılların gazetecisi Mete Tümerkan getirildi...

Öncelikle hayırlı olsun!

Umarız Kanlı’nın başına gelen Tümerkan’ın başına gelmez...

Gerçek olan şudur;

Çok hızlı bir şekilde Türkiye medyasının yoluna giriyoruz...

Tarafsız gazetecilikten daha ziyade patronların menfaatlerinin güdüldüğü bir yapı bu!

...

Şimdi de Kanal T’nin satıldığını hayretler içinde duyduk...

İnanın ki Tatar ailesine çok yakıştıramadık!

Sibel hanım ailesiyle daha fazla ilgilenmek istediği için böyle bir karar ürettiğini açıkladı çok da tatmin olmadık...

Koyarsın yönetimin başına profesyonel birisini ailenle istediğin kadar ilgilenirsin!

Ama ülkenin ilk özel kanalı olan bir kurumu satmak tuhaf ötesi geldi bize...

Satış bedelinin 800 Bin Sterlin olduğu konuşuluyor!

Tatar ailesi varlık bir aile...

Eğer satışta başka bir gerekçe yoksa kafamızdaki soru işaretleri hep kalacaktır!

Dün konuyla ilgili daha fazla bilgi almak için Sibel hanımı aradık ama telefonları kapalıydı!

Çok daha detaylı bir açıklama yapmasını isteyecektik...

Daha öncede kanalı almak isteyenler olduğunu biliyorduk, o zaman niye satmadı da şimdi bu yönde karar üretti?

...

Bu ülkede gazetecilik aslında yıllar önce bitmiş, bitirilmişti...

Patronlar ve tabi ki bazı siyasiler sırf kendilerine rant olsun diye medya işine girdiler!

Şu anda gazete satışları çok düştü, hiçbiri binin üzerinde satmıyor...

Televizyonlar, hele de yerliler izlenmiyor!

Bunların yerini sosyal medya ve internet gazeteleri aldı...

Elinde akıllı telefon olan her birey artık buradan okuyor ve izliyor!

Gazetelerin mürekkep kokusu çoktan unutuldu...

Bu tür el değiştirmelerde bizim tek derdimiz hep çalışanlar olmuştur!

Genelde de hep emekçiler kaybetmiştir...

Basın örgütleri de yine hep ayakta uyumuş kalmıştır!

...

Şimdi soru haliyle şudur;

Kıbrıs Türk medyası hızlı bir şekilde nerelere gidiyor?

Ya da götürülmek isteniyor...

İçimizden bir ses daha da devamı gelecek diyor!

Gelecek de ne getirecek, asıl önemlisi bu...

Hoş gelsin sefalar getirsin!

Kıbrıs Türkünün yayarına bir şeyler olacaksa başımızın üstünde yerleri var...

Ancak bu konuda çok da umutlu değiliz!

Medyadaki tuhaf gelişmeleri ve el değiştirmeleri çok daha derinler takip etme sırasıdır şimdi...

MESAJ KUTUSU

Sayın Hakan DİNÇYÜREK, İlaç ve Eczacılık Dairesindeki stok sayımı yeni bir operasyonun başlangıcı olarak algılandı, umarız nerede bir şaibe varsa devlet, devlet olduğunu gecikmeden gösterir ve artık ağırlığını hissettirir. Sonuçları merak ve heyecanla bekleyeceğiz.

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Sayın Niyazi SANAL, internet gazeteciliğinden sonra şimdi de Kanal T gibi köklü bir televizyon kurumuna ciddi rakamlar ödeyerek sahip olmanız ardında hangi siyasi gücün olduğu sorularını da beraberinde getirdi. İlk bilgiler Türkiye’deki iki siyasi gücün rekabeti olduğu yönünde, aman gözünüzü sevelim bizim meslektaşlar arada kaynamasın!

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Sayın Kutlu EVREN, derin bir sessizlik döneminden sonra Ankara’da bazı zatı muhteremlerle dirsek temasında olduğunuz yönünde bilgiler gelmeye başladı. Bu arada parti içi muhalefeti de saflarınıza katmak için özel ekipler kurmaya başladığınız konuşulmaya başlandı bakalım düğmeye ne zaman basacaksınız!

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Sayın Rifat GÜNAY, ülkede tefeciliğin yasaklanmış olmasına rağmen bazı sigorta şirketi sahiplerinin kaportacılara karşı tefecilik yaptıklarından haberiniz var mı? Yoksa konu şikayetler Para Kambiyo Dairesi tarafından sümen altı mı ediliyor, bir soruşturun bakalım...

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Sayın Mete TÜMERKAN, Kıbrıs Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği müdürlüğünüz hayırlı ve uğurlu olsun. Yapılan teklife ilk önceleri soğuk bakarken ansızın kabul etmeniz çeşitli yorumlara neden oluyor. En tepede büyük patronlar varken hayli zorlanacaksınız ama başarılı olacağınızdan kuşkumuz yoktur...

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Sayın Cafer GÜRCAFER, İskele ve Karpaz bölgesinde dev yatırımların açılış törenlerine katılmanız sonrası buraların inşaat izni alıp almadığı yönünde türlü ihbarlar yapılmaya başlandı. Bu konuda birlik başkanı olarak sorumluluğunuz görünenden çok büyük umarız birilerinin koltuk değneği olmazsınız!

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Sayın Turgay DENİZ, ülkedeki sektörün öncüsü olarak işletmelerinizde çalışanların sayısının yetersizliği nedeniyle şikayet mesajları gelmeye başladı. Bir soruşturun bakalım denildiği gibi kasalarda uzun kuyruklar oluşuyor mu? Müşteri şikayetlerini değerlendireceğinizden kuşkumuz yoktur...

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Sayın Emrullah TURANLI, Ercan’daki özel güvenlik çalışanı eksikliği nedeniyle tüm uyarılara rağmen ayak sürüdüğünüz konusunda kulisler yapılmaya başlandı. Tamam anladık kendinizi bizim devlettin çok daha üstünde görüyorsunuz da konu güvenlik olunca işin rengi biraz değişiyor değil mi?

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Sayın Polat ALPER, ülkenin tartışmasız lider ismi olan Kıbrıs Postası’nın 22’nci yılını kutlar başarılarla dolu nice yıllar temenni ederiz. İşletmeniz sadece bir internet gazetesi değil aynı anda diğer gazetelerin de bir kaynak merkezi haline geldi, bunun için de artık kızmayın gurur duymaya çalışın deriz...

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Sayın Turan RAHVANCIOĞLU, sosyal medyada bölgeniz ile yaptığınız paylaşımlar ilk yerel seçimlerde aday olacağınız yönünde değerlendirilmeye başlandı. Daha uzun bir süre olsa da şimdiden hazırlıklı olmak ve projeler üretmek ilerisi için iyi bir yatırım olabilir, artık hayırlara vesile olsun...

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Sayın Ali BATURAY, meslekte sizin için çıta her geçen gün daha fazla büyümeye başladığından aynı anda sorumluluğunuz da aynı oranda artıyor. Yılların deneyimi olarak umarız ilk planda çalışan basın emekçilerin haklarını ön planda tutup ağabeylik görevini yerine getirirsiniz.

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Sayın Ali SOMUNCU, başkaları alkolü fazla kaçırınca türlü trafik hataları yaparken sizin purodan dolayı aracınızı komşunuzun bahçesine park etmeniz her halde dünyada bir ilk olarak tarihe geçecektir değil mi?

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Sayın Raif ÇUKUROVALI, son bir haftadır ortalıklarda hakkınızda bazı söylentiler yayılmaya başladı, haberiniz olsun istedik. Şimdiden önlemlerinizi almanız öneriliyor, çok yakında kapınız çalınırsa sakın şaşırmayın olur mu?

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