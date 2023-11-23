NE KADAR İPSİZ SAPSIZ VARSA

NE KADAR ÜLKE KAÇAĞI VARSA

HEPSİ KKTC’DE KOL GEZİYOR

SİZ YAYILIN BAKALIM O KOLTUKLARDA…

*Biri sokak ortasında müstehcen teşhirde bulunuyor.

*Birileri , kalkıp ev açıp soyuyor.

*Birleri kalkıp taciz ve istismar da bulunuyor.

*Daha başkaları , uyuşturucu satıyor ve kullanıyor.

*Birileri organize olup ev basıp darp ediyor.

*Birileri madde etkilisi altında yollarda soyunuyor.



BİRİLERİ DE KOLTUKLARDA YAYIL BABAM YAYIL.

Yabancılar genellikle ekonomiye, kültüre ve çeşitliliğe fayda sağlarlar. Onların varlığı, işgücüne katkıda bulunur ve kültürel alışverişleri artırır. Bu etkiler, toplumdaki çeşitliliği ve zenginliği fazlalaştırı.

Bizim ülkemizde tam tersine. Hem ekonomi çöküşte, hem yerleşim sorunu , hem sağlık yetermiyor, eğtim keza öyle. Darp, taciz, tecavüz , soygun, uyuşturucu ve sapkın olaylar Nirvana durumunda . Her yer suç ve suçlular ile kaynıyor. Kalkar biri sokak ortasında mastürbasyon yapıyor. Birileri ev açıp , hırsızlık yapıyor. Daha başkaları çocukları taciz ve istismar ediyor. Adım başı uyuşturucu satılıyor ve kullanılıyor. Nasıl bir ülke haline geldik? Kapı pencere açık uyuyan insanlar , kilit üstüne kilit vuruyor.

Önünüze gelene kapı açtınız. Ekonomi düzelecek, iş imkanları olacak, turizm artacak diye diye , şimdi evlere kadar sızıyorlar. Sokaklar yabancı insanlar ile dolu. Markete giriyorsun 10 kişiden 8’i yabancı. Siteler yabancılar ile doldu. Her gün gecenin görmeyen saatinde bir hengâme gidiyor. Kavgası ayrı dert, eğlencesi ayrı dert. Yerli halk artık görünmez halde. Bütün fiyatlar yabancılara endekslendi. Ev kiraları asgari ücret ile aynı. Araç piyasası servet değerinde. Eğitim yarım yamalak ve pahalı. Sağlık sektörü deseniz kaderine terk edilmiş.

Ülkede tüm bunlar ve fazlası oluyorken , birileri hala o koltuklardan ahkamlar kesiyor. Yok öyle büyüyecek KKTC, yok herkes bizi tanıyacak. Yok eşit egemenlik, bla bla bla. Ülkenin düştüğü durumu düşünen yok, gören yok, anlayan yok. Herkes cep doldurma peşinde. Herkes nemalanma peşinde. 1 km ara ile üniversiteler yapıldı. Birilerinin servetleri artsın diye olmadık , olmayacak onca ne idüğü beli olmayan insanları ülkeye getiriyorlar. Okula giden yok ama ceremesini yerli halk ödüyor.

Ülkede yaşanamayan hiç bir şey kalmamışken. Nasıl bu kadar umursuz olabilirsiniz ?

*YOLLAR KAPKARANLIK , BAKAN KENDİ HALİNDE.

*HASTANE ÇÖKÜYOR , BAKAN ORTADA YOK.

*UYUŞTURUCU EKMEK GİBİ SATILIYOR , DEVLET KIŞ UYKUSUNDA.

*TACİZ, İSTİSMAR , TECAVÜZ SIRADANLAŞIYOR, YARGI 5 YIL DİYOR GEÇ..

*ONCA ÇOCUK EĞTİMDE ZORLUK YAŞIYOR, BAKAN LAY LAY LOM…



Hiç kimsenizin umurunda değil ülkenin hali. Hasbelkader bu ülkede doğdunuz, birileri tarafından seçilip bir yerlere geldiniz. Geleceğinizi 40 yıl öncesinden garantiye aldınız. Gün gitsin maaş gelsin. Ver zamı , al hakı, diye diye ülke yönetiyorsunuz. El insaf be bu ülkenin halkının, emekçisinin sırtından yıllarca geçindiniz. Sizler sefa içindesiniz, halk bir parça ekmek derdinde. Güvenlik deliği artık harran kadar oldu. Bir avuç polisin omzuna yük vermekten başka bir işe yaramıyorsunuz.

Yarın evinize girdiklerinde, yani o halkın vergileri ile ödediğiniz korumalarınız olmadığı anda. Sokağınızda soyunan, salak saçma şeyler yapanlar olunca. Çocuk ve torunlarınıza uyuşturucu satıncalar. Eşinizi, kızınızı markette, okulda , serviste taciz edinceler anlarsınız belki ülkenin pislikten geçemediğini. Sanmıyoruz ama hani bir ihtimal. Bir milyon tl değerinde UYUŞTURUCU ele geçirildi. Aferin sizlere, helal olsun mu dememizi bekliyorsunuz? Bunları mı duymak istiyorsunuz? Bize ne ya ne kadarlık uyuşturucu ele geçirdiğiniz. Bizi ilgilendiren şey BU ADAYA NASIL GİRİYOR? NASIL BİR GÜVENLİK AÇIĞI BU? BU MERET NEDEN BİTMEK BİLMİYOR ŞU KÜÇÜK ADADA?

Tecavüzcüsü, tacizcisi, pedofili, sapığı,siyahı, melezi, arabı ve insanımsı bunca varlık neden bu ülkeye girebiliyor? Nedir be burası? Ne ülkesiyiz biz? Kimin emirlerini yerine getiriyorsunuz? Bu insanlara 5 yıl içinde nasıl vatandaşlık verebiliyorsunuz? Para uğruna bu kadar yapılır mı ülkeye? Ülke temaslarda bulunarak mı yönetiliyor? Ülke deri koltuklarda yayılarak mı yönetiliyor? Ülke banenecilikle mi yönetiliyor? EVET AYNEN BÖYLE OLUYOR…

GÜVENLİK AÇIĞINI KAPATAMAYANLAR,

DENETİMDEN ÜŞENENLER,

HAK YEMEKTE YORULMAYANLAR,

ÜLKE YÖNETİYORUZ DİYORLAR …

HAKLISINIZ BENDE SCOTLAND

İÇ İŞLERİ BAKANIYIM…



KARAKUŞ