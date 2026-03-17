KKTC mahkemelerinin, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) standardı olan ISO 27001 sertifikasını aldığı açıklandı.

Açıklamada, sertifikanın, kurumların, hizmet alıcılarının ve çalışanlarının verileri gibi hassas bilgi varlıklarını yönetmek, korumak ve riskleri minimize etmek için kullandığı, uluslararası alanda tanınan en üst düzey sertifika olduğu kaydedildi.

Yüksel İdare Mahkemesinden (YİM) verilen bilgiye göre, bilgi işlem sistemlerindeki bilgi güvenliği sertifikası yanında 9/1976 sayılı Mahkemeler Yasası altında yapılan tadilat ile elektronik arşiv sisteminin yasal zemini de tamamlandı.

Açıklamada, 2025 yılı başından itibaren tüm dava dosyalarının elektronik sistemde saklanması ve arşivlenmesi sistemine geçildiği hatırlatıldı.

Mahkemeler Yasası ve Şahadet Yasası’nda yapılmak istenen ve Cumhuriyet Meclisi Hukuk Komitesinde görüşülmeyi bekleyen değişikliklerin yasallaşmasıyla, video-konferans usulü ile tanık dinletilerek bu şahadetin elektronik sistem üzerinde depolanması ve mahkeme dosyasına girmesi sağlanacak.