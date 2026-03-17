Din İşleri Başkanlığı, personelin mesleki eğitimi için Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile iş birliği yapıldığını açıkladı.

Bir gazetede “Öğretmen Kadrolarına İmam ve İlahiyatçıları Dolduracaklar” başlığıyla yayımlanan haberin gerçeği yansıtmadığını belirten Din İşleri Başkanlığı, yürütülen çalışmaların yalnızca “Yaz Dönemi Dini Bilgiler Etkinlikleri” kapsamında görev alacak personelin pedagojik formasyon sahibi olmasını sağlamaya yönelik olduğunu duyurdu.

Din İşleri Başkanlığı, gazetedeki iddiaların asılsız olduğunu kaydederek, halkın doğru ve sağlıklı bilgiye ulaşması için yazılı açıklama yapıldığını belirtti.

Açıklamada, her yıl düzenlenen etkinliklerde pedagojik formasyona sahip görevlilerin yer almasının hedeflendiği, bu doğrultuda personele yönelik mesleki eğitim programlarının AÖA ile DAÜ iş birliğinde yürütüldüğü kaydedildi.

Haberdeki, “Üniversite mezunu imamlar ve ilahiyat mezunları özenle belirlendi” ifadesinin de gerçeği yansıtmadığı belirtilen Din İşleri Başkanlığı açıklamasında, sürecin tamamen gönüllülük esasına dayalı olduğu ve görevlilerin kendi istekleri doğrultusunda yürütüldüğü kaydedildi.

Bu eğitimi alan kişilerin "Elçiliğin belirlediği okullara yerleştirileceği” iddiasının da tamamen asılsız olduğu ifade edilen açıklamada, Din İşleri Başkanlığı'nın amacının görevlilerin mesleki eğitimlerine katkı sağlama ve yaz dönemi dini bilgiler etkinliklerinde görev alacak personelin pedagojik formasyon sahibi olmasını sağlamak olduğu kaydedildi.