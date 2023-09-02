Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu açıkladı;

Ülkede, gençler arasındaki esrar kullanımı yapılan bir araştırmaya göre yüzde 3.8'e yükseldi.

Bu yükseliş hayra alamet değil.

Gençlerin madde kullanımıyla ilgili durum da şöyle:

Sigara kullanımı oranı yüzde 29.5,

Alkol kullanımı oranı yüzde 57.4

Esrar kullanımı oranı yüzde 3.8

Ekstasi kullanımı oranı yüzde 0.2

Amfetamin kullanımı oranı yüzde 0.2

Kokain kullanımı oranı yüzde 0.6

Eroin kullanımı oranı yüzde 0.4

Sentetik kanabinoid (bonzai) kullanımı oranı yüzde 0.4

Reçetesiz sakinleştirici veya yatıştırıcı kullanımı oranı yüzde 3.4

İşte tablo bu!

Oranlar ürkütücü ve reçetesiz sakinleştirici ilaç kullanım oranı da düşündürücü.

Geleceğimiz ve gençlerimizin durumu bu!

Okul kitaplarındaki görsellere verdiğimiz önemin sadece onda birini bu konuya verebilsek çok iyi olacak.

Sessiz sedasız bir canavar gençlerimizi kemiriyor.

Sigara, alkol kullanımı o kadar normalleşmiş ki gençler arasında artık kullanmayan yadırganır halde.

Madde kullanımıyla ilgili mücadele toplu bir mücadeledir.

Eğitim, aile, devletin sorumlulukları hepsi birden bu bela ile mücadelede önemli konu başlıkları.

Sadece narkotik polisleri bu sorunu çözemez.

Evet, her olaya müdahale edemeyecek kadar yetersiz personele sahip olduklarını biliyoruz.

Ancak gösteriş için nasıl bir anda eskort koruma polisi için personel buluyorsak madde kullanımı için de bulmak zorundayız.

Okullarda madde kullanımı konusunda öğretmenlere de büyük görev düşüyor.

Tabi ki en büyük etki ailede başlıyor.

KKTC’nin boşanma oranları konusunda dünya da liderliğe oturduğu yönünde haberler duyuyoruz.

Ailelerin parçalanması ilk olarak evlatlarımızı etkiliyor.

Toplum olarak kendimize çeki düzen vermezsek geleceğimizi de kaybedeceğimizi unutmamalıyız.

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İki aylık tatilden sonra 2 gün toplanan Meclis, en az bir ay daha tatil yapacak

Bizim oylarımızla bizim sorunlarımıza çare bulacak çatı altında KKTC’nin en uzun tatili yapılıyor.

Yılın 3 ayı tatil, kalanında da meclis salonu bomboş.

Ülke sorunlarını çözmek için tek çözüm önerisi var!

Türkiye’den para gelsin de…

Böyle ülke yönetilmez arkadaş.

Sonra çıkacaksın yok irade bizde değil falan söyleneceksin.

Önce meclise bir gelin sonra felsefenizi yaparsınız.

Eleştirimiz hem iktidara hem muhalefete.

Yumurtanın bile tanesi 6 lirayı bulmuş marketlerde enflasyon dar gelirliyi yedi bitirdi bizim vekiller tatilde!

Asgari ücretlisi günde 12 saat çalışıyor, vekili 3 ay tatil yapıyor.

Ne güzel iş vekil ol hayatını garanti et bu sürede de bakanlık kovala!

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Mobil internet sıkıntısı ülke çapında devam ediyor.

Çağdışı kalmış 3G internet ile bugüne kadar geldik.

Eski bir teknoloji olduğu için GSM operatörleri de 3G de yaşanan aksaklıkları çözmek için mantıklı olarak yatırım yapamadı.

4.5G hazırlıkları sırasında da sıkıntılar daha da arttı ama biz önümüze bakıp 4.5G^ye odaklandık.

Bizi bu teknoloji ile Eylül başında tanıştıracak ilk GSM operatörünün Kuzey Kıbrıs Turkcell olduğunu öğrendik.

Süre azaldı herkes birbirine soruyor, nasıl olacak?

Biraz daha bilgilendirmeye ihtiyacı var vatandaşın anlaşılan…