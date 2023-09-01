Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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Dün sosyal medyanın neredeyse tek gündemiydi…

Ercan’da sıra beklemeden para karşılığı geçişler!

Önce o yazıyı bizde buradan paylaşalım, görmeyenler için;

“Yeni Ercan Havaalanında rezillikler devam ediyor!

Yeri geldi bavullar beklendi, elektrikler kesildi, tuvaletler eksik kaldı ama artık iş haraç boyutuna ulaştı…

Dolarla, Euroyla ya da Sterlin ile maaş almıyorum TL ile maaş alan bir KKTC vatandaşıyım.

Çarşamba akşamı İstanbul’dan Ercan’a geldim, uçaktan inip pasaport kontrolüne gidince nasıl bir kuyruk vardı anlatamam.

Belki de bin kişi o kuyrukta, kuyruk ta ilerlemiyor, en az bir saat o kuyrukta bekleyecek durumdaydık.

Uçuş süresi 1 saat 10 dakika sürdü, belki de o kadar süre kuyrukta bekleyecektik, gerçekten abartısız söylüyorum.

Kuyruğun sonu belli değildi, kuyruk düzgün de değildi, bir düzensizlik almış başını gidiyordu.

Bu arada ne yapacağız diye beklerken bir tarafta ilerleyen insanlar gördük, yaklaştık!

Buradan geçiş ücretli dediler…

Nasıl yani dedik, 436 lira karşılığında kuyruğa gerek kalmadan direkt olarak pasaport için kontrole geçiyorsunuz.

İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım!

Elinde pos cihazı ile ücret ödenen elemana bunun çok saçma ve haraç olduğunu söyleyince pişkince bunun tüm dünyada olduğunu söyledi.

Eski havaalanında niye yoktu diye sorunca kem küm etmeye başladı!

Sırf beni dışarıda rica ile beni Karpaz’dan almaya gelen arkadaşım olduğu için onu bekletmemek adına ödemeyi yapıp küfürlerle dışarıya çıktım.

Alın size yeni havaalanı, alın size geleceğe yürüyen KKTC…

Daha neye nasıl şaşıracağız aklım almıyor!

Yazıklar olsun…

O para da kime gidiyorsa, kimi zengin ediyorsa haram olsun!”

…

Kesinlikte mantıkla bağdaşmayan bir şey bu…

Eski Ercan da yoktu ama yenisinde var!

Acaba prestij derken bunu mu ima etmeye çalışıyorlardı dersiniz…

Parayı veren düdüğü çalar. Kuyruk muyruk beklemez!

Parası olmayan da koyunlar gibi kuyrukta beklesin, öyle mi yani…

Kesinlikle açıklamaya muhtaç bir durum!

Hatta şunu da eklemek gerek, bizim devlet erkanının bundan haberi var mı?

Bu işi kim tezgahladı, kimin cebine para giriyor, buradan alınan paraların vergisi ödeniyor mu?

...

Biz de garip olay çok!

Alın size bir tane daha;

Hükümet yasa gücünde kararname çıkarmış araç ehliyetleri sınavı için bundan böyle harçların 3 katı para ödenirse beklenmeyecek…

Parası olan erken sınava girecek olmayan bekle babam bekle!

Buradan neyi anlıyoruz?

Devletin kasası tam takır kara bakır…

Alternatif gelir yaratmak için dahice fikirler ortaya çıkmaya başladı!

Parası olanlar bir yana olmayanlar diğer yana…

Altta kalanın canı çıksın…

Böyle bir şey dünyanın neresinde görülmüş biz bilmiyoruz ama bilenler lütfen bize de söylesin!

Lütfen yazın bir kenara;

Muhalefet ya da sendikalar mahkemeye gitsin kesinlikle böyle saçma sapan bir karar geri dönecektir…

Geçmişte bunun çok örnekleri var çünkü!

…

Kıb-Tek’te yetkili sendika borcu olan devlet kurumlarının şalterlerini indirmeye başladı…

Önce devlet televizyonu BRT ve Hala Sultan Camisinden başladılar!

Ödemeyenin tabi ki kesilsin de…

Adı üstünde Bayrak Radyo Televizyon Kurumu bu!

Kıbrıs Türkünün mücadele tarihinde büyük yeri var…

Bayrak, bayrak, bayrak…

Ya Hala Sultan Camisi?

Büyük paralar harcanarak görkemli bir cami yapıldı…

Ülkenin en büyük kapasiteli ibadet yeri!

Borcu ödenmediği için elektrikleri kes…

Sendika şalter indirmeye yetkili mi bilemeyiz ama!

Esas ayıp bu konularda dosta düşmana karşı rezil rüsva olmamızdır…

Yazık hem de çok yazıklar olsun!

…

Biz de Bertan Zaroğlu’nun paylaşımından öğrendik…

Azerbaycanlı 5 kişilik aile KKTC’ye turist olarak gelmişler!

Ercan’dan girerken polis kendilerini nezarete göndermiş…

Çocuklardan birisi 6 diğeri de 12 yaşında!

Şikayet üzerine Zaroğlu talihsiz aileyi kurtarmak için kendini yemiş bitirmiş ama nafile…

Haklarında adli bir sıkıntı da yok ama!

Aile tam 21 saat nezarethanede tutularak kesinlikle bir insanlık ayıbı yaşanmıştır…

Gerekçenin de polisin inadı olduğunu söylüyor Bertan Zaroğlu!

Yok böyle bir şey…

Sağımızda, solumuzda, her yanımızda garip şeyler yaşanıyor!

MESAJ KUTUSU

Sayın Kasım KUNİ, Azerbaycanlı bir ailenin Ercan’da hiçbir suçları yokken 21 saat boyunca nezarethanede tutulması polis inadı olarak yorumlanırken konuyla ilgili araştırma yapıp kamuoyunu bilgilendirmek de artık size kalıyor.

…

Sayın Özdemir BEROVA, Ercan’da kuyruğa girmeden para karşılığı muhaceretten geçişlerin başladığını biz bilmiyorduk, merak ettik siz biliyor muydunuz? Bu şirket kimin, bakanlıktan izin alındı mı, alınan paraların vergileri devlete ödeniyor mu, yoksa hiç kimsenin umurunda bile değil mi?

…

Sayın Devrim BARÇIN, ülkede milyonlarca liralık vergi affı modası başlarken sizin 19 Mayıs etkinlikleri için harcanan 70 Bin TL’lik harcamanın peşine düşmeniz biraz manidar geldi bize. Bundan böyle kendinize iyi bir araştırma ekibi kurup yaşananları yargıya taşırsanız iyi bir amme hizmeti yapmış olursunuz…

…

Sayın Ufuk ÇAĞA, özel sektör ile devlet çalışanlarının çalışma saatlerini içeren yazınız harikaydı da bir karıştırın bakalım devlette haftada 39 saat çalışan tek bir kişi var mı acaba? Sahte hasta raporlarını da ayrı bir yana koyuyoruz…

…

Sayın İbrahim BENTER, hangi pek ünlü iş insanları Vakıflar’a ait cadde üstündeki mağazalarda 4 bin TL kirada oturuyor ve bir de bu parayı çok görüp sizden indirim talebinde bulunuyor. Allah için verin şu isimleri artık bize kamuoyu da artık öğrensin!..

…

Sayın Faiz SUCUOĞLU, genel başkanlık için aday olması kesinleşen Hasan Taçoy ile bu sıralar hayli içli dışlı olduğunuz gözleniyormuş. Lütfen bir kenara not edin kurultay tek adaylı olacak ve kimse aday olma cesaretini gösteremeyecek. Bunu siz de çok iyi biliyorsunuz ama sanırız kabul edemiyorsunuz…

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Sayın Turgut SUNALP, Devlet Piyangosu’nun bazı haftalarda devretmesi vatandaşı çileden çıkarmaya devam ediyor. Şimdiye kadar kimse başaramadı ama bir formülle umarız bu sıkıntı sizin yönetiminizde çözülür.

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Sayın Salahi ŞAHİNER, pek muhterem babanızın vefatını üzülerek öğrendik. Merhuma tanrıdan rahmet, size ve tüm aileye sabırlar dileriz. Allah geride kalanlara sağlıklı uzun ömürler nasip etsin…

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Sayın Halil TALAYKURT, Başbakanlık Denetle Kurulu TC ve KKTC bayraklarının 29 Ekim tarihine kadar yenilecek olmasını memnuniyetle öğrendik. Ancak bunu daha erken bir zamanda yapmak isterseniz bir kahve içmeye bekleriz…

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Sayın Bulut AKACAN, üniversitenizin eğitime başlaması için hayli yoğun bir girişim başlattığınız konuşulmaya başlandı. Eğer gerçekleşirse ülkenin en modern binası olacağı ve akademik kadronun sürpriz isimlerden oluşacağı söyleniyor, hayırlara vesile olsun artık…

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