Alayköy’de meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan Bülent Kalkan yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis: Araçta ve evde uyuşturucu bulundu

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hasan Küçük olguları aktardı. Polis, 20 Nisan 2026 tarihinde Alayköy’de park halindeki aracın şüpheli görülerek, arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada, araçta kavanoz içerisinde 3 buçuk gram metamfetamin, üzerinde uyuşturucu kalıntısı olan cam pipo ve içerisinde uyuşturucu olan sarma sigara bulunarak, emare alındığını kaydetti.

Ev aramasında 16 gram hintkeneviri ve hassas teraziler ele geçirildi

Polis, aynı gün zanlının Alayköy’deki evinde de arama yapıldığını, 16 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve 3 adet hassas terazi ele geçirildiğini kaydetti. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 9 gün ek süre alındığını kaydetti.

Soruşturma tamamlandı, tutuklu yargılama talebi

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının benzer suçlardan sabıkası olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme: 30 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderildi

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 30 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.