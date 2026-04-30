Kuzey Çevre Yolu’nda uyuşturucu operasyonu: 1 kilo maddeyle yakalandı

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde gerçekleştirilen Narko Takip Operasyonu kapsamında bir kilo uyuşturucuyla yakalanan Litvanya vatandaşı Inguss Benhens mahkemeye çıkarıldı.

Araçta 1 kilo uyuşturucu bulundu

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Murat Kermeoğlu olguları aktardı. Polis, 29 Nisan 2026 tarihinde Lefkoşa’da Kuzey Çevre Yolu üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye turist olarak geçen zanlının kullanımındaki araçta arama yapıldığını söyledi. Yapılan aramada, şoför koltuğunun altında yaklaşık 1 kilogram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.

Uyuşturucuyu Telegram üzerinden temin ettiğini söyledi

Polis, zanlının gönüllü ifadesinde uyuşturucu maddeyi Telegram üzerinden tanımadığı bir şahsın yönlendirmesiyle güneydeki bir konumdan alarak KKTC’ye getirdiğini ve bu iş karşılığında 500 Euro alacağını söylediğini aktardı.

Daha önce de 4 kilo uyuşturucu getirdiği tespit edildi

Polis, yapılan soruşturmada zanlının 18 Nisan ile 29 Nisan tarihleri arasında toplam 4 kilo uyuşturucu maddeyi dört ayrı seferde KKTC’ye getirip Lefkoşa’da farklı noktalara bıraktığını ve bu işten yaklaşık 2 bin Euro kazanç elde ettiğinin belirlendiğini açıkladı.

Soruşturma sürüyor

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, incelenmesi gereken kamera görüntülerinin bulunduğunu ve ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini belirterek zanlı için bir gün ek süre talep etti.

Mahkeme: 1 gün tutukluluk kararı

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.