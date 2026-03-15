(Kamalı Haber) Lefkoşa’da meydana gelen “kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf” suçlarından tutuklanan Joseph Chızuterem Emmanuel mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Berkay Sürmelioğlu mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 14.03.2026 tarihinde saat 23:30 raddelerinde Lefkoşa’da Filiz Sokak üzerinde Lefkoşa polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi devriyede bulunduğu esnada şüpheli hareketler sergileyen Joseph Chızuterem Emmanuel’in üzerinde yapılan aramada ceketinin sağ cebinde alüminyum folyoya sarılı vaziyette yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildiğini söyledi. Polis, akabinde zanlının tasarrufunda bulunan LY465 plakalı araç içerisinde yapılan aramada aracın sağ şoför kapısının kol kısmında 3 adet içilmeye hazır vaziyette tahmini ağırlığı 1 gram olan tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi. Ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini belirten polis, alınacak ifadeler de olduğunu belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Seran Bensen zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.