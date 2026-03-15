(Kamalı Haber)- Lefkoşa, Gönyeli, Demirhan, Güzelyurt ve Lefke’de bölgelerin adli şube, karakol ve cürümleri önleme şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda ülkede kaçak yaşadıkları tespit edilen 41 kişi tutuklandı. KaçaklarLefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Yargıç Seran Bensen huzuruna çıkarılan zanlılar hakkında 3’er gün ek tutukluluk emri alındı. Zanlıların ihraç edilmesi için işlemlerin başlatılacağı belirtildi.

Demirhan Bölgesinde yakalanan 3 zanlı hakkındaki olguları polis memuru Buğra Ceren aktardı.

Polis, 14.03.2026 tarihinde saat 12:00 raddelerinde Haspolat'da tespit edilen Awars Ali’nin 29.01.2026 tarihinden itibaren 44, MD Mıah’ın 15.05.2024 tarihinden itibaren 668 ve Mah Rajıb'ın 15.05.2024 tarihinden itibaren 500 gündür KKTC'de kaçak yaşadıklarının tespit edildiğini söyledi.

Polis memuru Berkay Sürmelioğlu ise Lefkoşa’da yakalanan zanlılar hakkındaki olguları aktardı. Polis,

14.03.2026 tarihinde saat 14:00 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi ve Adli Şube tarafından tespit edilen Aigbe Peter Oni’nin 29.11.2022 tarihinden itibaren toplamda 1201 gün, Adem Karakuş’un 28.07.2025 tarihinden itibaren toplamda 229 gün, Okechukwu Emmanuel Omekara’nın 30.09.2020 tarihinden itibaren toplamda 1991 gün, MD Abdul Kader’in 20.01.2026 tarihinden itibaren toplamda 53 gün, Danish Maqsood’un 08.10.2025 tarihinden itibaren toplamda 157 gün, Muhammad Shahbaz Akram’ın 25.02.2026 tarihinden itibaren toplamda 12 gün, Fayiah Morrıson’un 09.07.2023 tarihinden itibaren toplamda 979 gün yetkili ülkede kaçak kaldıklarını söyledi.

Gönyeli’de 12 kişi yakalandı

Gönyeli bölgesinde yakalanan zanlılar hakkındaki olguları ise polis memuru Mustafa Sadeli Aktardı. Polis, 14.03.2026 tarihinde saat 11:00 raddelerinde Gönyeli'de tespit edilen Yannick Nnong’nun 29.11.2025 tarihinden itibaren toplam 105 gün, Roselin Berenger Youkeu’nun 12.04.2024 tarihinden itibaren toplam 701 günPaul Chigozie Onaeze'nin 12.06.2021 tarihinden itibaren toplam 1736 gün, Victor Chimezie Eze’nin 30.09.2024 tarihinden itibaren 530 gün, Flory Kahuba Kazınga'nın 16.12.2023 tarihinden itibaren 819 gün, Donald Aigbokhai Jegede'nın 20.11.2024 tarihinden itibaren 470 gün, Jeremiah Chibuike Ugwuanyı'nın 25.04.2022 tarihinden itibaren 1419 gün, Fatima Elzahr Humaıda’nın 30.09.2025 tarihinden itibaren toplam 165 gün, Amado Dıogo'nin 30.04.2024 tarihinden itibaren toplam 683 gün, Sakamissa Dıallo'nin 30.06.2023 tarihinden itibaren toplam 988 gün, Ousmane Sıragbe'nin 30.09.2021 tarihinden itibaren 1626 gün, Chantal Manyı Sınger'nun 07.12.2022 tarihinden itibaren 1193 gün KKTC'de ikamet izinsiz olduklarının tespit edildiğini söyledi.

Güzelyurt ve Lefke’de 19 kişi tespit edildi

Güzelyurt ve Lefke’de tespit edilen 19 zanlı hakkındaki detayları is polis memuru Tahsin Denizsev aktardı.

Polis, 14.03.2026 tarihinde Güzelyurt’ta tespit edilen Abdul Hakım’in 29.08 2024 tarihinden itibaren 562 gün, Motch Nawukarı Ibrın’in 03.11. 2016 tarihinden itibaren 3418 gün, Nabeel Ali’nin 01.09.2023 tarihinden beri 925 gün, Chukwuemeka Anthony’nin 04.10.2022 tarihinden itibaren 1257 gün, Cengizhan Belveren’in 22.03.2025 tarihinden itibaren 357 gün, Dunish Kaleem’in 18.05.2025 tarihinden itibaren 270 gün, Doux Aymar Igıraneza’nın 28.05.2025 tarihinden itibaren 291 gün, Mujahid Ali’nin 25.12.2024 tarihinden itibaren 444 gün, Muhammad Iltaf’ın 18.10.2025 tarihinden itibaren 147 gün, Williams Kelvin’in 24.11.2017 tarihinden itibaren 3032 gün, Helen Emola Oladejı’nin 02.04.2022 tarihinden itibaren 1442 gün, Samuel Lucky’un 30.10.2024 tarihinden itibaren 470 gün, Onyeka Samson’un 26.01.2022 tarihinden itibaren 1508 gün, Hasan Basri’nin 09.03.2025 tarihinden itibaren 370 gün, Saliha Fidan’ın 01.02.2026 tarihinden itibaren 41 gün KKTC’de kaçak yaşam sürdüklerini söyledi.

Polis, yine Güzelyurt’ta tespit edilen Yücel Karaoğlu’nun 31.12.2025 tarihinden ibaren 73 gün, Zafer Haymali’nin 01.11.2022 tarihinden beri 1229 gün, Medet Aslan’ın, 28.10.2023 tarihinden itibaren 868 ve Mehmet Çelik’in 28.02.2023 tarihinden beri 10170 gün ülkede kaçak kaldıklarını kaydetti.