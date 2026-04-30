Lefkoşa’da meydana gelen “vahim zarar, yaralama, kanunsuz bıçak taşıma ve tasarrufu” suçlarından tutuklanan 20 yaşındaki Özçağ Olgun yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Maç sonrası kavga kanlı bitti

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Erkan Yılmaz olguları aktardı. Polis, 26 Nisan 2026 tarihinde saat 22:10 raddelerinde Lefkoşa’da umumi bir yer olan Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde Galatasaray-Fenerbahçe maçının bitimine müteakip çıkan olayda, zanlının taşkınlık yapmaması için kendisine engel olmaya çalışan İ.K.’nin yüzüne sağ eli ile bir kez yumruk vurduğunu ve burnunun kırılmasına neden olduğunu söyledi.

Bıçakla iki kişiyi yaraladı

Polis, zanlının akabinde tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurup taşıdığı henüz tespit edilemeyen bıçağı A.A.’nın sırtına bir kez sokarak sırt kısmında bir santimlik delik açılmasına sebep olduğunu belirtti. Zanlının ayrıca kendisine engel olmaya çalışan kız arkadaşı R.A.’nın sağ kolunda 2 santimlik yüzeysel kesik oluşmasına neden olduğunu açıkladı.

Bıçak bulunamadı, soruşturma sürüyor

Olayın ardından tutuklanan zanlının aracında arama yapıldığını ancak bıçağın bulunamadığını kaydeden polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını ifade etti. Bu süre içerisinde zanlıdan ve müştekilerden olay yerinde tespit edilen kan örneklerinin analizi için DNA örnekleri alındığını, çok sayıda ifade temin edildiğini ve kamera görüntülerinin incelendiğini belirtti.

Zanlı darp edildiğini iddia etti

Polis, zanlının doktor kontrolünden geçirildiğini ve vücudunda darp izleri tespit edildiğini, zanlının ifadesinde darp edildiğini söylediğini ve bu hususun da araştırıldığını kaydetti.

Mahkeme 5 gün tutukluluk kararı verdi

Soruşturmanın sürdüğünü, alınacak yeni ifadeler ve incelenecek kamera görüntülerinin bulunduğunu belirten polis, zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 5 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.