(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçlarından tutuklanan Burak Samir Kün ile kız arkadaşı Duygu Ay yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Celal Durukan mahkemeye olguları aktardı. Polis, 26 Ocak 2026 tarihinde narkotik ekipleri tarafından Lefkoşa’da düzenlenen operasyonda tutuklanan zanlının üzerinde 110 gram kokain madde ele geçirildiğini belirtti. Polis, zanlının aracında yapılan aramada üzerinde uyuşturucu kalıntısı olan bir adet hassas terazi ve 10 gram daha kokain türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Polis, zanlının İskele’de kız arkadaşıyla birlikte kaldığı evde de arama yapılmaya gidildiğini, erkek arkadaşının tutuklandığını duyan Ay’ın evi terk ederken tespit edilerek tutuklandığını kaydetti. Polis, evin önündeki çöp kutusunda yapılan aramada 500 miligram hintkeneviri ele geçirildiğini belirtti. Polis, zanlıların itirafları ışığında kaldıkları apartmanın altıncı katında klima motorlarının arasında satışa hazır 93 paket halinde 100 gram hintkeneviri ile iki adet hassas terazi ele geçirildiğini açıkladı. Polis memuru, zanlı Kün’ün ifadesinde 24 Aralık 2025 tarihinde 500 gram hintkeneviri, 16 Ocak 2026’da 272 gram hintkeneviri ve 50 gram kokain, 22 Ocak’ta 250 hintkeneviri ile 50 gram kokain ithal ettiğini, Güney Kıbrıs’tan getirilen uyuşturucu maddeleri Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde 4 ayrı konumdan aldığını, Girne’de birçok konuma bırakarak satışını yaptığını söylediğini aktardı. Polis, zanlıların 3 kez mahkemeye çıkarılarak, 15 gün ek süre alındığını kaydetti. Her iki zanlının da ülkede turist statüsünde bulunduğunu, ele geçirilen miktarın yüksek olduğunu ve ağır cezada yargılanmaları halinde hapis cezası alma olanaklarının yüksek olduğunu belirten polis, zanlıların davalarında hazır olması için tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.