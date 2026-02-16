(Kamalı Haber) - KKTC'de ikamet izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklanan Ebrahim Nazeh Tihabıt Ahmed Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Derviş Sadeli olguları aktardı. Polis, 15 Şubat 2026 tarihinde saat 20:20 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin Mehmet Akif Caddesi üzerinde devriyede olduğu esnada Lefkoşa'da sakin Ebrahim Nazeh Tihabıt Ahmed'in şüpheli hareketler sergilemesi üzerine yapılan muhaceret kontrolünde 29 Mayıs 2025 tarihinden itibaren toplamda 262 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiği tespit ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis, İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesinde soruşturma yapılması gerektiğini, zanlının ihraç edilmesi maksadı ile gerekli daireler ile yazışmalar yapılacağını belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.