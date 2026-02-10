(Kamalı Haber) - Ercan Havalimanında meydana gelen 'kanunsuz patlayıcı madde taşıma ve tasarrufu' suçlarından tutuklanan Alican Çelik yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolunda görev yapan polis memuru Kayra Bayandursun mahkemeye olguları aktardı. Polis, 2 Şubat 2026 tarihinde saat 17:30 raddelerinde Lefkoşa'da Ercan Havalimanı'nda Kale 8 X-ray cihazından geçerek KKTC'den çıkış yapmak isteyen zanlının sırt çantası içerisinde bir adet 9 mm çapında canlı mermi bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, 3 Şubat tarihinde zanlının Girne'deki evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz bir şey bulunmadığını kaydetti. Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 8 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde emarenin balistik incelemeye gönderildiğini söyledi. Polis, balistik incelemeye gönderilen emareyle ilgili sonucu çıktığını, soruşturmanın tamamlandığını söyledi. Polis, zanlının ülkeye turist olarak giriş yaptığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlının 10 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.