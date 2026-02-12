(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan Çağrı Demirkan mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Şefik Karabardak mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 2 Şubat 2026 tarihinde, saat 15.00 sıralarında, Lefkoşa’da Atatürk Caddesi’nde, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle polis tarafından tutuklanan zanlının üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan cam pipo, cımbız ve kırık ampul bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 9 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, analize gönderilen emarelerle ilgili sonucun çıktığını, maddenin 300 miligram metamfetamin türü uyuşturucu olduğunun belirlendiğini açıkladı. Polis, cımbız ve kırık ampul üzerinde de uyuşturucu kalıntısı tespit edildiğini söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 20 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 800 bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir verdi.