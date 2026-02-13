(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da Girne Caddesi üzerinde yabancı uyruklu bir şahsın bank üzerinde unuttuğu 800 dolar değerindeki iPhone mini marka cep telefonunu bularak çaldığı gerekçesiyle sirkat suçundan tutuklanan Rıdvan Akıllı mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Ahmet Sinanoğlu mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 29 Ekim 2024 tarihinde Lefkoşa’da Girne Caddesi üzerinde yabancı uyruklu bir şahsın bank üzerinde unuttuğu iPhone mini marka cep telefonunu bularak, sirkat ettiğini söyledi. Polis, alınan bilgi üzerine soruşturma başlatıldığını, incelenen kamera görüntüleri sayesinde zanlının tespit edildiğini ancak 30 Ekim 2024 tarihinde ülkeden çıkış yaptığı için ileri işleme gidilemediğini kaydetti. Polis memuru, aranan şahıs ilan edilen zanlının 12 Şubat 2026 tarihinde ülkeye giriş yaparken Girne Limanı’nda tutuklandığını, itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini kaydetti. Polis, zanlının ülkeye turist olarak geldiğini, kalıcı bağı olmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.