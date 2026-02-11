(Kamalı Haber) - Haspolat'da meydana gelen "Bir cürüm işlemek kastıyla ikametgaha giriş, darp, kasti hasa ve sirkat” suçlarından tutuklanan zanlı Diego Romeo Schmidt yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak olayla ilgili bulguları aktardı. Kuşak, huzurda bulunan zanlı Diego Romeo Schmidt'in 30 Ocak 2026 tarihinde saat 19:00 raddelerinde Haspolat’ta kız arkadaşının kendisini E.C ile aldattığı gerekçesiyle ikametgahına henüz tespit edilemeyen 2 arkadaşı ile birlikte söz konusu ikametgâhın kapısını çalıp o esnada ikametgahın açılan giriş kapısından içeri girip, E.C'nin gözüne yumruk atıp, kenarında kesi oluşmasına sebep verdiğini, akabinde yatak odasında bulunan 82 bin 500 TL değerindeki Samsung Z 7 marka cep telefonunu ve cüzdanının içerisinde bulunan 1600 dolar nakit parayı alıp sirkat suçunu işlediğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının E.C.’ye ait 9 bin TL değerindeki diz üstü bilgisayarı da yere atıp kırarak, kasti hasar suçunu işlediğini belirtti.

Polis zanlının yapılan şikâyet üzerine tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak 11 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, ilk etapta soygun ve yaralama sumalarıyla tutuklanan zanlının bu suçları değil, sirkat, kasti hasar, darp, bir cürüm işlemek için ikametgaha giriş yaptığının belirlendiğini, böylece suçlamaların nevinin değiştiğini kaydetti. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, ülkede öğrenci izni ile bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 2 gün ıspat-ı vücut yapmasına ve 150 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.