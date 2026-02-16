(Kamalı Haber) - Gönyeli’de meydana gelen” Darp, Rahatsızlık, Uygunsuz Tavır ve Hareket” suçlarından tutuklanan Hüseyin Tayfun mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Salih Tanrıkulu olguları aktardı. Polis, 15 Şubat 2026 tarihinde saat 16.20 raddelerinde Şht. Mustafa Sakallı Sokak ile Atatürk Caddesi yol kavşağında eski eşi Göyeli'de sakin F.A. ile çocuklarına yüksek sesle konuşması hususunda tartıştıkları esnada yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık yapıp ellerini ve kollarını gelişi güzel sağa sola sallayıp uygunsuz tavrı harekete bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının akabinde aracın sağ ön sürücü kısmında oturmakta olan eski eşine aracın sağ ön kapı camından ellerini uzatıp çekiştirdikten sonra aşağıya inen F.A.’nın saçlarını çekip yüzüne yumruk vurmak suretiyle darp ettiğini belirtti. Polis, şikayet üzerine zanlının aynı gün tutuklandığını belirtti. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 20 bin TL nakit teminat yatırmasına, bir kefilin 400 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.