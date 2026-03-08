Lefkoşa-Güzelyurt Anayolunda bu sabah meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa - Güzelyurt Anayolunun birinci kilometresinde, Ali Boy Büfe önlerinde, saat 05.15 sıralarında meydana gelen trafik kazası sonucu araçta yolcu olarak bulunan bir kadın şahıs yaşamını yitirdi.

Kazada, yaralanan araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan iki kişinin tedavileri ise kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sürüyor.

Soruşturma devam ediyor.