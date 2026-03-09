‘Demir Yumruk’ lakaplı KKTC’li milli boksör Metin Turunç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde çıktığı unvan koruma maçını kazanarak kariyerinde kritik bir eşiği daha geçti. Turunç’un galibiyeti, 30 Haziran’da Moskova’da yapılacak WBC kemer maçının kapısını araladı.

Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada ringe güçlü bir performansla çıkan Turunç, rakibini mağlup ederek unvanını korumayı başardı. Bu sonuçla birlikte milli sporcu, dünya boksunun en prestijli organizasyonlarından biri olan WBC kemeri için ringe çıkma hakkını elde etti.

Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Turunç, hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu vurgulayarak, “Bu galibiyet sadece bir adım. Asıl hedefimiz WBC kemerini kazanıp KKTC’ye getirmek. Kıbrıs Türkü’nün gücünü dünya arenasında göstermek istiyorum” dedi.

8 Mart’ta kazanılan bu zafer, Turunç’un kariyerinde önemli bir dönüm noktası olarak görülürken, gözler şimdi 30 Haziran’da Moskova’da yapılacak WBC kemer maçına çevrildi. Turunç, bu büyük mücadele için hazırlıklarını hız kesmeden sürdürecek.