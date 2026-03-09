F-16’lar bu sabah saat 09.30 itibarıyla mühimmatlı ve olası operasyona hazır şekilde yeni Ercan Havalimanı’na iniş yaptı.

Uçakların KKTC'ye ulaşmasını çok sayıda basın mensubu takip etti.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin artırılmasına yönelik yapılan kademeli planlamalar çerçevesinde 6 F-16 savaş uçağının ve hava savunma sistemlerinin bugünden itibaren Ercan Havaalanı’na konuşlandırıldığını duyurdu.

MSB’nin açıklamasında, ​gelişmelere göre yapılacak değerlendirmelerde ihtiyaç duyulması halinde ilave tedbirler alınmaya devam edileceği de belirtildi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılar 10’uncu gününde devam ederken, üslerin varlığının Kıbrıs için de risk oluşturduğu endişesi dile getiriliyor.