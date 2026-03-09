Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Girne İlçesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında gelenekselleşen “Emekçi Kadınlar Panayırı”nı bu yıl da düzenledi.

“Tezgâhımız emek, dokuduğumuz gelecek” sloganıyla Cumartesi günü kurulan panayır, Girne Sevim Ebeoğlu Barış Parkı’nda yapıldı. Etkinlikte kurulan stantlarda kadınların el emeği ürünleri halka sunulurken, gönüllü ekiplerin sahne aldığı gösteriler gün boyu devam etti.

-İncirli: “Eşitlik ve demokrasi mücadelesi örgütlenerek büyüyecek”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, etkinlikte yaptığı konuşmada kadınların yüzyıllardır eşitlik ve özgürlük için sürdürdüğü mücadelenin önemine dikkat çekerek, elde edilen kazanımların kararlı bir mücadele sayesinde mümkün olduğunu vurguladı ve örgütlü kadın mücadelesinin belirleyici rolüne işaret etti. CTP Kadın Örgütü’nün yürüttüğü çalışmaların da bu mücadelenin önemli bir parçası olduğunu söyleyen İncirli, kadınların dayanışma içinde sosyal yaşamda, ekonomide ve siyasette daha güçlü şekilde yer alacağını belirtti.

İncirli, eşitlik ve demokrasi mücadelesinin örgütlü kadın hareketiyle büyümeye devam edeceğini vurguladı.

-Derya: “ŞÖDAM’ları hayata geçiriyoruz”

Panayırın açılışında konuşan CTP Milletvekili ve Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, kadınların nüfusun yarısını oluşturduğunu belirterek, ödedikleri vergilerin kamu hizmeti olarak geri dönmesi gerektiğini söyledi. Derya, ülkede yaşlı bakım evlerinin yetersiz olduğunu, devletin kadın sığınma evi ve 0-3 yaş grubu çocuklar için yeterli kreş hizmeti bulunmadığını söyleyerek, bunun “siyasi irade eksikliğinden” kaynaklandığını belirtti.

“Dünyada her 10 dakikada bir kadın öldürülüyor” diyen Derya, Kıbrıs’ın kuzeyinde de günde ortalama 3 kadının şiddet şikayetiyle polise başvurduğunu belirtti.

CTP Kadın Örgütü olarak TOCED Yasası’nda bulunan Şiddeti Önleme ve Danışma Merkezlerinin (ŞÖDAM) CTP’li belediyeler tarafından yürürlüğe girmesi için gerekli çalışmaları tamamladıklarını belirten Doğuş Derya, “ŞÖDAM’ların yürürlüğe girmesi Kıbrıslı Türk toplumunun insan ve kadın hakları açısından önemli bir dönüm noktasıdır” dedi.

-Envergil: “Eşitlik, adalet, güvence ve barış istiyoruz”

CTP Kadın Örgütü Girne İlçe Başkanı Bengül Envergil ise yaptığı konuşmada kadınların ekonomik, kültürel ve toplumsal üretimlerini görünür kılmayı amaçladıklarını söyledi. Envergil, “Bu panayırla kadınların emeğini, yaratıcılığını ve dayanışmasını bir araya getiriyoruz. Eşitlik ve adalet mücadelesinde kadınları olarak sesimizi yükseltiyoruz. Eşitlik, adalet, güvence ve barış istiyoruz” dedi.

Bu taleplerin bir lütuf değil hak olduğunu belirten Envergil, eşitliğin olduğu, emeğin değer gördüğü ve hayatın adil paylaşıldığı barış içinde bir dünya kurulana dek mücadelelerinin devam edeceğini söyledi.