Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES), Lefkoşa ve Gazimağusa’da düzenlediği iftar programlarında üyeleriyle bir araya gelerek Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu paylaştı.

KIBTES’ten verilen bilgiye göre, Başkan Himmet Turgut iftar programında yaptığı konuşmada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınların toplumdaki, eğitimdeki ve sendikal mücadeledeki önemli rolüne dikkat çekerek kadın üyelerin gününü kutladı. Program kapsamında kadın üyelere gün anısına hediyeler sunuldu.

Birlik ve beraberliğin sendikal mücadelenin en önemli gücü olduğunu belirten Turgut, bu tür buluşmaların dayanışma ruhunu daha da güçlendirdiğini ifade etti.