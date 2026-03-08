Lefkoşa -Güzelyurt ana yolunda sürüş güvenliğini tehlikeye atan kamyon şoförüne polis tarafından ceza kesildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Yılmazköy mevkiinde, kullanımındaki kamyonla seyir halinde iken gerekli emniyet tedbirlerini almaması sonucu taşıdığı kumların yola saçılması görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Gönyeli Polis Karakolu ekipleri harekete geçti.

Söz konusu kamyon şoförü tespit edilerek işlemiş olduğu trafik suçundan dolayı kendisine 15 bin 154,50 TL para ve 25 ceza puanı kesildi.