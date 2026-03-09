Proje çalışması nedeniyle Çarşamba 10.00 ile 12.00 saatleri arasında bazı bölgerde iki saatlik elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan (KIB-TEK) verilen bilgiye göre, kesintiden Sütlüce, Pınarlı, Ulukışla, Nergisli ağıllar, Aslanköy, Onalt tesisleri, Aslanköy Askeri Tesisler, Ulukışla ve askeri tesisler, Gönendere, Tirmen, Tirmen İçme Suyu Pompası ve Ergenekon etkilenecek.