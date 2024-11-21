Güney Lefkoşa’daki “Lefkoşa Genel Hastanesi’nde” bir hasta refakatçisi kadın hemşireye saldırarak darp etti.

Haravgi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta gerçekleşen bazı polisiye olaylara yer verirken, “Lefkoşa Genel Hastanesi’nde” bir hemşirenin darp edildiğini bildirdi.

Habere göre, salı günü muayene olmak için hastaneye giden bir hastanın yanında refakatçi olarak bulunan bir şahıs, 30 yaşındaki kadın hemşireye saldırdı.

Şahsın hemşireye küfür ettiğini ve ardından darp etme girişiminde bulunarak yüzünden hafif yaralanmasına sebep olduğunu vurgulayan gazete, hastanede örgütlü sendikaların yaptıkları açıklamalarda olayı protesto ederek önlem alınmasını istediklerini aktardı.

-Suriye uyruklu şahıs aranıyor

Öte yandan Alithia gazetesi, Suriye uyruklu Hassan Habra isimli 34 yaşındaki kişinin, insan kaçakçılığı ve diğer bazı suçlardan arandığını duyurarak, kamuoyundan yardım talep etti.

-Yardım bahanesiyle eve girdi, altınları çaldı

Gazete bir diğer haberinde ise, Güney Lefkoşa’da 79 yaşındaki bir kadının evine, yardıma ihtiyacı olduğu bahanesiyle giren bir kadının evdeki 5 bin euro değerindeki altını çaldığını yazdı.

Haberde, kadının ve onu araçla evden almaya gelen bir erkek şahsın yakalandıkları, çıkarıldıkları mahkemece haklarında 8 günlük tutukluluk kararı verildiği vurgulandı.