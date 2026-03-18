Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) NATO’ya katılmak konusundaki kararına destek vereceklerini belirtti.

Güney Kıbrıs'ta yayımlanan Cyprus Mail gazetesinin haberine göre Yerapetridis, dün Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile düzenlediği basın toplantısında, “NATO ile ilgili herhangi bir konuda Yunanistan, doğal olarak GKRY’nin kararlarını destekleyecek." dedi.

Her genişlemenin daha dayanıklı ve daha çok dayanışmaya elverişli bir ortam yarattığına dair inançlarının sürdüğünü vurgulayan Yerapetridis, GKRY’ye olan desteklerinin savunma yardımları aracılığıyla somut hale geldiğini belirtti.