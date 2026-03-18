Güney Kıbrıs’ın “Liopetri” bölgesinde denizde bulunan balık çiftliklerinin cumartesi günü yaşanan kötü hava koşullarından zarar gördüğü, bir miktar levrek ve çipura balığının denize kaçtıkları bildirildi.

Politis gazetesi internet sitesinde yer verdiği haberinde, geçen cumartesi günü etkili olan kötü hava koşullarının “Liopetri” bölgesinde denizde yer alan balık çiftliğindeki çipura ve levreklerin bir kısmının denize kaçmasına sebep olduğunu aktardı.

Haberde, denize kaçan balıkların genellikle satışa çıkarılma olgunluğuna erişmemiş, en büyüğünün bir kiloyu ancak bulan balıklar olduğu belirtilirken haberi alan balıkçıların bölgeye giderek denize açılmalarına karşın umduklarını bulamadıkları da ifade edildi.

Rum Balıkçılık ve Deniz Araştırmaları Dairesi ise, bu tür kötü hava koşullarında kayıpların normal olarak karşılandığını duyurdu.