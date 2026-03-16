: Güney Kıbrıs’ta Larnaka bölgesindeki “Livadia” ve diğer bazı köylerde şap hastalığı tespit edilmesinin ardından yürürlüğe konan karantina bölgesi uygulaması başarısız oldu. Lefkoşa kazasına bağlı “Dali” ve “Yeri” köylerindeki iki ağılda daha bugün şap hastalığı saptandı.

“Philenews” ve diğer haber siteleri, şap hastalığının Larnaka bölgesinde kalması hedefinin başarısız olduğunu, “Dali” ve “Yeri” bölgelerindeki iki ağılda şap hastalığı tespit edildiğini yazdı.

Haber sitesi, “Dali” bölgesindeki ağılın diğer ağıllara komşu olmasından ötürü endişelerin büyük olduğunu belirtirken, yeni karantina alanının belirlenmesinin beklendiğini de aktardı.