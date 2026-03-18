Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Brüksel’de görüştü.

Philenews ve diğer internet gazetelerine göre Hristodulidis görüşme sonrasında yaptığı kısa açıklamada bölgedeki gelişmelerin de ele alındığını ancak ağırlıkla Kıbrıs sorunu üzerinde durulduğunu söyledi.

Guterres’in görev süresi bitmeden, yani yıl sonundan önce Kıbrıs sorununda özlü ilerleme kaydedilmesi hedefinde hemfikir olduklarını belirten Hristodulidis bundan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Görüşme sonrasında BM’den yapılan kısa açıklama Guterres'in Hristodulidis ile Kıbrıs sorunu ve Orta Doğu’daki gelişmeleri görüştüğü bilgisi verildi.