Rum Peynir Üreticileri Birliği Basın Sözcüsü Mihalis Kulluros, şap hastalığı nedeniyle çok sayda hayvan itlaf edilirse, hellim üretiminin etkileneceği” uyarısında bulundu.

Politisnews.com haberine göre Rum Haber Ajansı’na (KİPE) konuşan Kulluros “durum bugünkü gibi kalır ve şap hastalığının daha çok yayılmasının önüne geçilebilirse hellim üretiminde durumun sürdürülebilir olduğunu" söyledi.

Kurullos, hellim ticaretinin ve hellim sürecinin ambargo listesine girmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

İkinci kaynatma yapılarak üretildiği için hellimin steril üretildiğini, tüketilmesi konusunda endişeye gerek olmadığını belirten Kulluros, kaygı yaratan şeyin, itlaf edilecek hayvanların sayısı olduğuna dikkat çekti.

Kulluros “şu ana kadar durum, sürdürülebilirdir. Ancak virüsün bütün Kıbrıs’a yayılmasından korkuyoruz. Bu, birçok sayıda hayvanın itlafını gündeme getirecek, itlaf edilen hayvanların yerine konulması uzun zaman alacak ve hellime büyük etki yapacak.” dedi.

Kulluros, Güney Kıbrıs’ta üretilen sütün yüzde 80’inin hellim üretiminde kullanıldığına dikkat çekerek “çok sayıda hayvan itlaf edilirse sütü kaybedeceğiz, hellim üretimi kaçınılmaz olarak etkilenecek.” uyarısında bulundu.