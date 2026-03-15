Limasol’da Ayia Fila bölgesinde maskeli ve silahlı 7 civarında Rum genci yabancı uyrukluların yaşadığı evi bastı.

Alihtia’nın haberine göre cuma gecesi saat 21.30 sularında meydana gelen olayda maskeli ve silahlı Rum gençler yabancı uyrukluların kaldığı eve zorla girdi ve evdekilere saldırdı.

Ev sakinleri, birini etkisiz hale getirmeyi başardığı grubu dışarı attı. Gençler tekrar içeri girmeye çalışırken evin pencerelerine zarar verdi. Polis olay yerine ulaştığında ev önünde kavga eden Rum gençler kaçtı.

Ev sakinlerinin etkisiz hale getirdiği 20 yaşındaki Rum’u yakalayan ve mahkemeden hakkında 6 gün tutukluluk emri alan polis, kaçan gençleri arıyor.