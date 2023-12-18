Çok geç gelen bir çalıştay yapıldı geçen hafta...

Kimin aklına geldiyse iyi oldu da!

Bu ülkede artık kooperatifçilik raydan çıkmıştır...

Gerçek anlamda yapılmamaktadır!

Kooperatifleri siyaset yönetmeye devam ettikçe de çok bir beklenti içinde olmamak gerekir...

Çalıştay sonucunda denildi ki;

Bundan böyle yol haritası belirlenecek...

Neymiş o harita bir açılım yok!

Bizim anladığımız kooperatifçilik bundan böyle de siyasilerin kucağında oturmaya devam edecektir...

...

Lütfen dikkat ediniz;

Yapılan her seçimden sonra hükümetler değiştikten sonraya da kooperatifler türlü bakanlıklara geçince ne olur?

Yönetim kurullarına partililer tarafından akın başlar...

Yani bir partili bir kooperatifin yönetimine girmek için niye bu kadar çaba gösterir ki?

Vatana hizmet için filan değil...

Tamamen avanta için!

Tabi ki öncelik krediler olur...

Eşe dosta kredi isteyenler bundan payını alanlar!

Bir takım sözde ihaleler, alımlar satımlar...

Kimsenin kara gözü kara kaşı için yapılmaz!

İlla ki partizanlık, illa ki avanta...

Bir de arka kapıdan istihdamlar var tabi ki!

...

Siyaset gerçekten de kooperatiflerin güçlenip tamamen üreticinin yararına yapılmak isteniyorsa öncelikle siyaset ve siyasilerin yönetiminden arındırılmalıdır...

Siyasiler şimdiye kadar hangi sektörde başarılı olmuştur ki kooperatifçilikte başarılı olsun!

Ha keşke çalıştayda birileri bu konuları da gündeme getirip siyasetten tamamen arındırılmış yeni bir sistem önerisinde bulunsaydı...

Ama nerde, aynı tas aynı hamam meselesi!

Cirosunu beğenmeyen işveren de Avrupa’ya gitsin mi?

“Maaşını beğenmeyen Avrupa’ya gitsin” ifadesi çok net bir ifadedir.

Yanlış anlaşılacak bir durum yok ortada.

Gayet açık, oldukça sert ve gaddarca!

İşveren kanadından gelen bu ses kırıcı oldu..

Asgari ücret masasındaki gerginlik en çok emekçiyi vuracak.

İşçi için yapılacak artışın bir lütuf gibi görülmemesi gerekir.

İşçi kanadının yaşadığı zorlukları da anlıyoruz tabi ki gerçekten zor şartlarda ayakta duranlar da var.

Emekçinin de tarihi enflasyon karşısında insan onuruna yakışan bir artış beklemesi gayet normal.

Ancak işverenin ‘beğenmeyen gitsin’ yaklaşımı anormal bir durum.

İşçisiz bir işveren yok hükmündedir.

Ha biz ucuz işçi ile kaçak göçek bu çarkı döndürürüz diyen varsa o da ayrı bir yara.

İşverenin yüksek sesle maaşını beğenmiyorsan Avrupa’ya git dediği bir yerde işçiler de toplanıp sen de ‘cironu beğenmiyorsan Avrupa’ya git orada iş kur’ mu desinler.

Ekonomik zorlukların toplumun her kesimini etkilediği kesin ancak söylemlerimize dikkat etmemiz gerekiyor.

Hele konu ekmek parası ise…

...

"6 Şubat depremi hassasiyeti Sivil Savunma bütçesine yansımadı”

Bütçe marotonudevam ederken CTP milletvekili Erkut Şahali güzel bir tespitte bulundu.

"6 Şubat depremi hassasiyetinin Sivil Savunma bütçesine yansımadığını" ifade etti Şahali.

Teşkilatın araçları eskimiş, personel ihtiyacı var ancak ayrılan bütçe mevcut durumu sürdürecek kadar.

Bakın Şampiyon Meleklerimiz İsias felaketinin hukuk süreci öncesi adalet çığlıkları atıyor. Deprem felaketinin acısını hala yüreğimizde yaşıyoruz.

6 Şubat depremi için hassasiyetin yolu tedbir almaktan geçer artık.

Yeni acılar yaşamamak için üzerimize düşen çok şey var.

Yeni yıl kutlamaları cep yakacak

Yılbaşı eğlencesi hiç bu kadar pahalı olmamıştı.

Kıbrıs Türkü yılbaşını evde geçirecekse bunun hakkını verirdi.

En azından evinde mangalını yapar keyfine bakardı.

Et fiyatlarına bakıldığında yanına yanaşılmıyor. Değil dar gelirli orta halli bile et yemekte zorlanıyor artık.

Eğlence mekanlarının yılbaşı paketlerine bakıldığında ise cep yakıyor.

Otellerde yılbaşı konseri hele Tarkan varsa o eğlencenin kaça patlayacağını hesap edin.

Ha bu arada özellikle Tarkanlı yılbaşı için yer ayırtmadıysanız geç kaldınız..

Eğlencenin kralı belki bu adada ama halk ne kadar bu eğlenceye ortak olabiliyor bu konu tartışmalı.

Turistlerin misafirlerin doyasıya eğlendiği vatandaşın imrenerek baktığı bir coğrafya olma yolunda hızla ilerliyoruz.

Makas açılıyor, biri eğleniyor biri bakıyor…

“Altından hızla geçin!”

Ülkenin güzide okullarından G.Mağusa Türk Maarif Koleji...

Tavandaki floresan lambaya bakan mısınız lütfen!

Ha düştü ha düşecek...

Tam iki aydır tüm uyarılara rağmen tavanda sallanıyor!

Bir veli okurumuz çekmiş göndermiş...

Yönetimin hem öğrencilere hem de uyarısı şöyle;

“Altından hızla geçin!”

Soruna nasıl da çözüm bulmuşlar ama...

Peki ya bir çocuğumuzun başına düşerse!

Allah sizi bildiği gibi yapsın...

MESAJ KUTUSU

Sayın Savaş MORALI, müdürü olduğunuz G.Mağusa TMK’da tavanda asılı duran sallanan floresan lambanın yenilenmesi için bir yönetici olarak formül bulamadınız mı? Allah korusun bir çocuğumuzun yaralanması an meselesiyken bu kadar duyarsızlık da neyin nesi Allah aşkına!

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Sayın Ceyhun KIROK, Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı olarak Çatalköy’de bir havaalanı olduğunu biliyor muydunuz? Biz yeni öğrendik hayretler içinde kaldık. Eğer biliyorsanız buraya niye sadece pırpır uçakların inebileceği bir düzlük yapıldı onu da siz açıklayın artık.

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Sayın Serhat AKPINAR, sahibi olduğunuz GAÜ’nün basın açıklamalarını DP’nin basın ofisinden servis etmeniz parti içinde rahatsızlık yaratmış ki yoğun eleştiri mesajlarınız gelmeye başladı. Özel işlerle parti işlerinin karıştırılmaması gerektiği yönünde tepkiler geliyor haberiniz olsun istedik!

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Sayın Fikri ATAOĞLU, parti içinde aynı rozeti takan vekil ile iş insanları arasında pek yakında büyük bir savaş yaşanacağı ve bütün kirli çamaşırların ortalığa yayılacağı yönünde uyarılar yapılmaya başlandı. Çok gecikmeden arabuluculuk görevinizi yerine getirmeniz bekleniyor...

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Sayın Mehmet SUNGUR, geçtiğimiz gün aracınızın yolda seyrederken yandığını üzüntü ile öğrendik büyük geçmiş olsun. Bu arada bazı iş insanları yangın sebebi konusunda doğru ya da yanlış bir takım senaryolar yazıp bunları kamuoyuna yaymaya çalışıyorlar bir soruşturun bakalım dertleri neymiş!

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Sayın Erhan ARIKLI, muhalefeti eleştireceksiniz diye hükümetten çok daha fazla başarısız olduklarını açıklamanız sanki de biraz iktidarı da eleştirir gibi oldu değil mi? Yine de başarısızlığı eleştirmek bile bir erdemdir değil mi?

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Sayın İnanç BABALİKİ, pek muhterem babanızın vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhuma tanrıdan rahmet size ve tüm aileye sabırlar dileriz. Allah geride kalanlara sağlıklı uzun ömürler nasip etsin inşallah...

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Sayın Turgay AVCI, yeni açılan bazı üniversite yöneticilerinin kurum içinde yolsuzluk ve hırsızlık olaylarına karışması bile bazı işlerin yolunda gitmediğinin en bariz göstergesidir. Bu konuda YÖDAK olarak yeni önlemler almanız gerektiği yönünde mesajlarınız gelmeye başladı.

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Sayın Fevzi TANPINAR, yeni birlikteliğinizde ayaklarınızın yerden kesilmesi doğaldır ama bunları sosyal medyada sürekli paylaşmayın ki nazara gelmeyin. Böyle mutlu karelere sevinen de olabilir sevinmeyen de değil mi? Bir ömür boyu mutluluklar temenni ederiz...

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Sayın Hasan KUTRAFALI, pek kıymetli babanızın vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhuma tanrıdan rahmet size ve tüm aileye başsağlığı dileriz. Allah geride kalanlara sağlıklı uzun ömürler nasip etsin...

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