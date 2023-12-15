Ülkenin ekonomik durumu ortada...

Millet kan bağır ağlıyor!

Ailelerin refah düzeyleri her geçen düşüyor...

Bırakın diğer giderleri mutfak harcamaları bile zor yapılıyor!

Ev sahibi olmak hayal oldu, araç sahibi olmaya çalışanlar ise artık daha ucuz araçlara yöneliyor...

Lüks araç sahiplerini elbette bir yana koyuyoruz!

Ama çok da iyi biliyoruz ki lüks araç alanların bir çoğu banka kredilerini ödeyemez hale geldi...

İcrada olan araçların sayısı da her geçen gün artıyor!

...

Ama bu olumsuz şartlarda çelişkili durumlar yaşanmaya başladı...

Ülkenin dört bir yanında galeri üzerine galeri açılıyor!

Ortalık tam bir galeri çöplüğü halini aldı...

Mevcut büyük galeriler bir yana!

Memuru, emeklisi, polisi, gardiyanı nedendir bilemeyiz yurt dışından araç getirtip galeri açmaya başladı...

Refah düzeyinin hayli düştüğü bir süreçte öyle araçlara ilgi de pek yok ama ipini koparan galeri sahibi oluyor!

Bu pek normal bir durum değildir...

Bazı araç galerileri için de ciddi ihbarlar yapılmaya başlandı!

Birçok galeri sahibi satışların düştüğünden yakınırken peki bu araç akını niye?

İddia o ki bazı galeri sahipleri yurt dışındaki paraları bu şekilde aklamaya çalışıyor...

Bu konuda Maliye ve Ekonomi Bakanlığı’na önemli sorumluluklar düşüyor!

Kesinlikle mercek altına yatırılmalıdır!

...

Bu arada Lefkoşa, Girne ve G.Mağusa gibi büyük yerleşim merkezlerinde araba galerilerinin yoğunlaşması bir yana görüntü kirliliği de artık dikkatlerden kaçmıyor...

Büyük yerleşim birimlerinde artık her caddede, sokakta birden fazla galeri var!

Kimi kendi araç park yerini kullanırken kimi de yaya kaldırımlarını kullanıyor...

Öncelikle tabi ki Ekonomi ve Enerji Bakanlığı;

Bu kadar araba galerisine nasıl izin veriyor...

Galeri açmanın bir kıstası yok mu?

Bu memlekette canı isteyen galeri açabilir mi?

Tabi ki belediyeler;

Sonuçta izinlerin altında onların da imzaları var...

Bu konuda Lefkoşa tam bir galeri çöplüğüne dönüşmüşken en azından hemen her yere galeri açılmasının önüne pek ala geçebilir!

Bu konularda hiçbir önlem alınmaması devletin ve belediyelerin zafiyetini de ortaya koyuyor...

Demek ki var bir şeyler!

Uzunca bir zamandır neyi tartışıyoruz?

Yabancılara satılan arazi ve binaları...

Muhalefet bu konuda tepkisini ortaya koyuyor haklı olarak!

Ama iktidar ortakları öyle değil...

Yüzde bir bile deyip geçiyorlar!

Ama ortada resmi istatistiki bir bilgi yok...

Salladıkça sallıyorlar!

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ise dün bir etkinlikte yaptığı açıklamada konuya değindi;

Arazi satışları kesinlikle takip edilmelidir diye uyardı...

Bizimkiler pek kaale almazken belli ki Feyzioğlu’nun elinde bir takım veriler var!

Bu konuda TC Dışişleri Bakanlığı ve MİT’in açıklamaları da ortada...

Acaba diyoruz bazı veri ve bilgiler bizim devlet erkanı ile hiç mi paylaşılmıyor da ruhları bile duymuyor mu?

MESAJ KUTUSU

Sayın Olgun AMCAOĞLU, şirket kurulmasında birinci yetkili makam olarak mantar gibi çoğalan araba galerileri konusunda bir önlem almayı düşünmüyor musunuz? Ortada yeterli araç satışı yokken ne oluyor da galeriler yurt dışından yüzlerce araç getirmeye devam ediyor?

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Sayın Mehmet HARMANCI, bir aralar Lefkoşa’daki araba galerilerini bir yerde toplama projeniz olduğunu biliyoruz. Biraz elinizi çabuk tutun Başkent’in sadece ana caddeleri değil ara sokakları bile galeri enflasyonu yaşıyor.

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Sayın Fatma Çimen TUĞLU, Bafra oteller bölgesinde hadi artık bir otel tamamen battı diğerleri suyun tonuna 30 TL talep edilmesini insafsızlık ve vicdansızlık olarak nitelendirmeye başladılar. Belediye olarak otellere tek bir hizmet verilmezken özellikle kış aylarında yeni bir değerlendirme yapmanız bekleniyor...

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Sayın Sıla Usar İNCİRLİ, bütçe görüşmelerinde bazı bakanlıkların bürokratlarına bizzat teşekkür ederek onları onore etmeniz kendileri tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Umarız aynı uygulama artık diğer kürsü konuşmacıları tarafından da benimsenir...

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Sayın Zorlu TÖRE, bazı sendika üyelerine istifa etmeleri konusunda baskı kurduğunuz yönündeki şikayetler artarak devam ediyor. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapmanız bekleniyor. Özellikle muhalefetin hedef tahtası oldunuz, farkındasınız değil mi?

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Sayın Mehmet ÇILDIR, partinizin milletvekiline öyle bir kükrediniz ki sadece mensubu olduğunuz parti değil iş insanları arasında da kulislerde gündemin tepesine oturdunuz. İnanıyoruz ki açıklamalarınız bildiklerinizin yarısı bile değil. Bakalım meydan muhaberesi ne zaman başlayacak merakla bekleyeceğiz...

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Sayın Ahmet KAPTAN, yaptığınız televizyon programlarında bilgi ve donanımızla dikkatleri çekmeye başladınız. Özellikle sorgulayıcı olmanız izleyenler tarafından beğeni ile takip ediliyor, tebrik eder başarılarınızın devamını dileriz...

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Sayın İbrahim BENTER, belli ki birileri yine bir şeyler istemiş siz de vermemişsiniz ki eleştiriler yine yoğunlaşmaya başladı. Bu ülkede eğer kimseye yaranamıyorsanız emin olun ki doğru yoldasınızdır, arkanıza bile bakmaya gerek yok...

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Sayın Suat GÜNSEL, geçen yıllarda olduğu gibi kez Türkiye’nin ilk yüz işletmesi listesinde sizi göremeyince hayli merak ettik doğrusu. Hisseleri aile bireylerine dağıtmanız bunda bir etken olabilir mi?

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Sayın Ahmet BAŞTAŞ, Esentepe’de tesislerinize kurup hizmete açtığınız SPA önümüzdeki günlerde çok konuşulacağa benziyor. Bir çok beş yıldızlı otelde olmayan modernliğe sahip olduğu söyleniyor, hayırlı işler bol kazançlar dileriz...

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