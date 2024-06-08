BM Genel Sekreteri'nin Gazze’ye insani yardım konusundaki özel temsilcisi Sigrid Kaag Güney Kıbrıs’ta

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Gazze’deki durumun trajik, ihtiyacın çok büyük olduğunu, bu nedenle “Amalthia” inisiyatifinin hızını daha da artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Fileleftheros’un haberine göre BM Genel Sekreteri’nin Gazze’ye insani yardım ve yeniden yapılandırma konusundaki üst düzey özel temsilcisi Sigrid Kaag, Rum Başkanlık Sarayı’nda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le görüştü. Konstantinos Kombos görüşme sonrasında basına yaptığı açıklamada, bölgeden gelen Kaag’dan, Gazze’deki durumun trajik olduğu bilgisini aldıklarını söyledi.

Larnaka üzerinden Gazze’ye denizden insani yardım koridorunun (Amalthia) Gazze’ye herhangi bir şey gönderilmesi için tek özlü aktif seçenek olduğunu söyleyen Kombos “Bunun, ülkemizin elde ettiği siyasi menfaatten çok daha önemli olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Konstantinos Kombos, dünkü görüşmenin, Kaag ile gerçekleştirdikleri rutin temasların devamı niteliğinde olduğunu, Amalthia inisiyatifinin uygulanması çerçevesinde aralarında sıkı bir iş birliği bulunduğunu anlattı.

Kombos dünkü görüşmede, barış prosedürü özelinde Gazze’deki durum, bölgenin süratle yeniden yapılandırılması konusunda neler yapılabileceği ve insani yardım akışıyla ilgili mevcut durum hakkında görüş alışverişinde bulunulduğunu söyledi. Kombos, Gazze’ye gönderilen ürün listesinin genişletilmesi konusunu da ele aldıklarını kaydetti.

Kaag ile temasta kalma konusunda anlaşmaya vardıklarını da anlatan Kombos, önümüzdeki hafta Ürdün’de düzenlenecek insani yardım konulu toplantıya Hristodulidis’in de, Kaag’ın da katılacağını, bu çerçevede yeniden görüşme fırsatı bulacaklarını sözlerine ekledi.

(ŞA/TUĞ)