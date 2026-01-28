“Kölelik” kavramının resmen hukuka girdiği, toplumun sınıflara ayrıldığı ve kız çocuklarının eğitiminin tamamen yasaklandığı bu düzenleme, orta çağ karanlığını 2026 yılına taşıdı. İşte kan donduran yeni yasadan başlıklar…

RESMİ KÖLELİK VE SINIFLI TOPLUM YAPISI

İnsan hakları örgütü Rawadari tarafından sızdırılan rapora göre, yeni yasa toplumu adeta bir kast sistemine hapsediyor. Yasada “köle” ve “efendi” kavramları açıkça tanımlandı. Kölelerin cezalandırılması yetkisi doğrudan efendilerine bırakıldı. Toplum; alimler, seçkinler, orta sınıf ve alt sınıf olarak ayrıldı. Aynı suç için bir alime sadece “uyarı” verilirken, alt sınıftan birine hapis ve ağır bedensel cezalar (kırbaç vb.) öngörülüyor.

KADINLARA VE ÇOCUKLARA AĞIR DARBE

Yeni yasalar, Afganistan’daki kadın ve çocuk haklarını tamamen ortadan kaldırıyor. Kız çocuklarının eğitim alması artık yasal olarak suç kapsamına alındı. Kemik kırılmadığı veya deri yırtılmadığı sürece şiddet uygulamak serbest bırakıldı. Çocuk istismarı ve şiddetine yönelik cezalar kaldırıldı. Babalara, namaz kılmayan 10 yaşındaki oğullarını cezalandırma yetkisi verildi. Aralarında akrabalık bağı olmayan kadın ve erkeklerin bir arada bulunması yasaklandı.

MUHALİFLERE ÖLÜM, HALKA İHBAR ZORUNLULUĞU

Taliban yönetimi, kendi otoritesini korumak için sert tedbirler getirdi. Mahkemelere, “isyancı” olarak görülen tüm muhalifler için ölüm cezası verme yetkisi tanındı. Muhalifleri ihbar etmeyen vatandaşlar hapisle cezalandırılacak. Vatandaşlara, birinin “günah” işlediğini gördüklerinde doğrudan müdahale ve cezalandırma yetkisi verildi. Hanefi mezhebinden çıkanlar “kafir” sayılacak ve hapsedilecek.