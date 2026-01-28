New York Times'ın haberine göre, Minnesota eyaletindeki olayların ardından Donald Trump yönetiminin göçmenlik politikalarına karşı New York'un Manhattan bölgesinde protestolar sürüyor.

Göstericiler, ICE ajanlarının kaldığına inandıkları bir otelin önünde toplandı.

Protesto, göstericilerin bazı üyelerinin binaya zarar vermeye başlaması ve federal ajanların göz yaşartıcı gazla karşılık vermesiyle şiddetlendi.

Daha sonra, yaklaşık 100 protestocunun otelin lobisine girerek otele ve çalışanlara yönelik tepkilerini dile getirmesi üzerine, emniyet yetkilileri protestoculara buradan ayrılmaları, aksi halde müdahalede bulunulacağı uyarısı yaptı.

Emniyet yetkililerinin uyarısının ardından protestocuların yaklaşık yarısı otel lobisinden ayrıldı.

İçerde kalan çok sayıda kişinin gözaltına alındığını belirten emniyet yetkilileri, kesin sayıya ilişkin bir veri paylaşmadı. Yetkililer, gözaltına alınanların hangi suçlamayla karşı karşıya kaldıklarına ilişkin bir detaya da yer vermedi.

Minnesota eyaletinde ICE ekiplerinin 2 kişiyi öldürmesi protesto edildi

Minnesota'da bir grup, 2 ABD vatandaşının ölümüne neden olan ICE ajanlarının kanunlar karşısında hesap vermesi talebiyle Vali Walz'ın ofisinin önünde bir araya geldi.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) ve Minnesota’daki sivil toplum kuruluşları öncülüğünde düzenlenen gösteride, "ICE'ı ortadan kaldırın" ve "ICE evine dön" yazılı pankartlar taşındı.

Hussein, iki kişinin ölümünden sorumlu memurlar hakkında yasal işlem başlatılmasını talep etti.

Hussein, "Bence ICE konusunda zihinsel ve operasyonel kontrollerini tamamen kaybediyorlar. Minnesota'daki başarısızlıklarını ve bunun halka ne kadar pahalıya patladığını gördükten sonra, ICE'ın başka bir topluluğa gideceğini düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

Göstericilerden Diane Dengate de "Özgürlüğümüzü kaybediyoruz, insanları kaybediyoruz. Ortaya çıkmalı ve sesini duyuramayanlar için ses olmalıyız." şeklinde konuştu.

ABD'li üst düzey yetkiliden Minnesota'da Pretti'nin öldürülmesinde "protokol ihlali" olabileceği mesajı

Donald Trump'ın Politika ve İç Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Stephen Miller, CNN televizyonuna Minnesota'nın Minneapolis kentinde ABD vatandaşı Alex Jeffrey Pretti'nin güvenlik güçlerince vurularak öldürüldüğü olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Federal takviye kuvvetlerin Minnesota'ya gönderilmesindeki amacın, güvenlik güçleriyle protestocular arasına fiziksel bariyer oluşturmak olduğunu belirten Miller, Beyaz Saray'ın bu konuda İç Güvenlik Bakanlığına açık talimatlar verdiğini ifade etti.

Miller, "Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) ekibinin bu protokole neden uymamış olabileceğini değerlendiriyoruz." dedi.

Bu açıklama, Trump yönetiminden birinin Pretti'nin vurulduğu olayla ilgili farklı bir anlatı sunması bakımından dikkati çekti.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, olayın hemen ardından Pretti'nin "potansiyel bir suikastçı" olduğunu öne sürmüş ve 37 yaşındaki kurbanı "iç terörizm eylemi" yapmakla suçlamıştı.

Miller de yaptığı ilk açıklamasında Pretti'yi potansiyel "bir suikastçı" olarak nitelendirmiş ve "Bir suikastçı, federal ajanları öldürmeye çalıştı." ifadesini kullanmıştı.

Trump, "sınır çarı"nın Minnesota'ya gönderilmesiyle gerilimi "biraz" azaltacaklarını söyledi

Trump, Fox News'e verdiği mülakatta Minnesota'daki olaylara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Minnesota'ya gönderilen "sınır çarı" Tom Homan'ın sert bir adam olduğunu ancak valiler ve belediye başkanlarıyla iyi geçindiğini söyleyen Trump, "Gerilimi biraz azaltacağız." diye konuştu.

Trump, Minnesota Valisi Tim Walz ve Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey ile görüştüğünü ve onların da bu meselenin çözülmesini istediğini söyledi.

Minnesota'da 2 ABD'linin öldürülmesini "korkunç" olarak niteleyen Trump, "(Alex Pretti'nin) Mermileri dolu bir silah taşıyor olmasından hoşlanmadım. Yanında iki şarjör vardı ve bu pek alışıldık değil ancak kimse silahın ne zaman ve nasıl görüldüğünü, her şeyi bilmiyor." dedi.

Minnesota'da 7 Ocak'ta öldürülen ABD'li Renee Nicole Macklin Good'un ailesinin "Trump hayranları" olduğunu söyleyen ABD Başkanı, Minnesota'daki gergin durumun sebebinin "paralı isyancı ve provokatörler" olduğunu savundu.

Minnesota Valisi ve Minneapolis Belediye Başkanı, Trump'ın "sınır çarı" Tom Homan ile görüştü

Minnesota Valiliği, ABD merkezli Fox 9 kanalına Vali Tim Walz ile Homan'ın görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, Walz'ın Homan'a federal ajanların karıştığı silahlı saldırılarla ilgili tarafsız soruşturmalar ve eyaletteki ICE ajanlarının sayısının azaltılmasına duyulan ihtiyacı dile getirdiği aktarıldı.

Walz ve Homan'ın, devam eden bir diyaloğun gerekliliği konusunda anlaştıkları belirtilen açıklamada, bu hedefe yönelik çalışmaya devam edileceği ifade edildi.

Açıklamada, "Vali, bu hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlamak için Minnesota Kamu Güvenliği Departmanı'nı Homan ile birincil irtibat kurumu olarak görevlendirdi." denildi.

Homan-Frey görüşmesi

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, Homan ile görüşmesinin verimli geçtiğini aktardı.

Frey, görüşmede, eyaletteki ICE operasyonlarının "mümkün olduğunca çabuk sona ermesi talebini ilettiğini" vurgulayarak, "Kamu güvenliği, korku veya bölünme yaratan taktiklere değil toplumun güvenine dayandığında en iyi şekilde işler." ifadelerine yer verdi.

Minneapolis'in federal göçmenlik yasalarını uygulamadığını ve uygulamayacağını, sokakların güvenliğini sağlama konusuna odaklanmaya devam edeceklerini Homan'a ilettiğini aktaran Frey, belediye yetkililerinin Homan ve ekibiyle iletişimde kalacaklarını kaydetti.

NYT: ABD İç Güvenlik Bakanlığı raporu, Minnesota'da öldürülen Pretti'nin silah salladığını belirtmiyor

New York Times (NYT) gazetesinin haberinde, DHS'ye bağlı Gümrük ve Sınır Muhafazanın (CBP) iç denetleme biriminin, Pretti'nin ölümüyle ilgili ön rapor hazırlayıp dün Kongre'ye sunduğu belirtildi.

Gazetenin ulaştığı raporda, olay yerinde bulunan ekiplerin vücut kamerası görüntülerine ve resmi belgelere dayanarak ayrıntılı zaman çizelgesi çıkarıldığı kaydedildi.

Raporda, Pretti'nin gözaltına alınmamak için direnmesinin ardından iki federal güvenlik görevlisi tarafından vurulduğunun doğrulandığı aktarıldı.

Öte yandan raporda, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in olaya ilişkin iddialarının aksine Pretti'nin "silah salladığına" dair ifadenin yer almadığı öne sürüldü.

Raporda, Noem'in, Pretti'nin "azami hasar vermek ve kolluk kuvvetlerini öldürmek istediği" yönündeki iddialarından da bahsedilmediği belirtildi.

NYT'nin 26 Ocak'taki haberinde de ABD'li federal yetkililerin, Pretti'nin "güvenlik güçlerine tehdit oluşturduğu" yönündeki açıklamalarının, olay anına ait görüntülerle örtüşmediği ortaya konulmuştu.

Görüntülerin analizine dayandırılan haberde, Pretti'nin yerde hareketsiz haldeyken dahi ateş açılmaya devam edildiği ve iki ICE yetkilisi tarafından toplam 10 el ateş edildiği belirtilmişti.

ABD'de gözaltına alınan çocuk ve babasının sınır dışı edilmesi yargıç kararıyla durduruldu

ABC News'un haberine göre, Texas Eyaleti Federal Savcısı Fred Biery, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birliklerince Minnesota'da gözaltına alınan çocuk ve babasının durumuna yönelik açıklama yaptı.

Konuya ilişkin dava sürecinin devam ettiğini ifade eden Biery, çocuk Liam Conejo Ramos ve babası Adrian Conejo'nun yargı bölgesinden çıkarılamayacağını ve bulundukları eyaletten sınır dışı edilemeyeceğini vurguladı.

Biery, kararında, çocuk ve babanın naklinin "bir sonraki emre kadar derhal durdurulduğunu" kaydetti.

Olay

Minnesota eyaletinden ICE ekipleri, 20 Ocak'ta, baba ve oğlunu gözaltına alarak güneydeki Texas eyaletinin Dilley bölgesindeki göçmenlik merkezine götürmüştü.

Ekiplerin 5 yaşındaki çocuğu gözaltına alması ülkede tepkilere yol açmıştı.

İç Güvenlik Bakanlığı ise çocuğun gözaltına alınmadığını ve babasının talebi üzerine onunla birlikte gözaltı merkezine götürüldüğünü açıkladı.

Minnesota'daki olaylar

ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde ICE görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Minneapolis Polis Şefi Brian O'Hara, ABD vatandaşı olduğunu düşündükleri kurbanın 37 yaşında beyaz bir Minneapolis sakini olduğunu söylemişti.

O'Hara, bu kişinin herhangi bir suç kaydının bulunmadığını belirterek, "Kendisinin silahı yasal olarak edindiğine ve taşıma ruhsatına sahip olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Amerikan Devlet Çalışanları Federasyonu, Minneapolis'te ICE polisi tarafından vurularak öldürülen kişinin kendi üyelerinden hemşire olarak çalışan Alex Jeffrey Pretti olduğunu açıklamıştı.