ABD-İsrail, 28 Şubat’ta İran’a hava harekatları başlatmış, savaş, İran’ın İsrail’e ve ABD üslerine misillemeleriyle bölge ülkelerine sıçramıştı. Saldırıların ilk gününde İran’ın dini lideri Ali Hamaney ve çok sayıda üst düzey İranlı isim öldürülmüştü.

İran, Hamaney’in oğlu Mücteba Hamaney’i yeni dini lider olarak seçti. Savaşsa 16’ncı gününde karşılıklı saldırılarla sürüyor.

Laricani X’ten şöyle yazdı:

“Epstein’ın şebekesinin kalan üyelerinin, 11 Eylül’e benzer bir olay yaratmak ve suçu İran’a atmak için bir komplo kurduklarını duydum.

İran, bu tür terörist planlara temelden karşıdır ve Amerikan halkıyla hiçbir savaşı yoktur.”

11 Eylül 2001 saldırıları

11 Eylül 2001 sabahı New York, Manhattan Adası’nda bulunan şehrin sembol binaları İkiz Kuleler olarak bilinen Dünya Ticaret Merkezi’ne yönelik terör saldırılarıyla uyandı.

Newark, Boston ve Washington’dan havalanıp San Francisco ve Los Angeles’a giden 4 yolcu uçağının kaçırılmasının ardından Los Angeles’a giden Amerikan Airlines’a ait yolcu uçağı, yerel saatle 08.46’da New York’taki İkiz Kuleler’in kuzey yönündeki binasına çarptı.

Kuzey kulesi alevler içinde yanarken, United Airlines’a ait kaçırılan diğer bir uçak da ilk saldırıdan 17 dakika sonra saat 09.03’te canlı yayında güney kulesine çarptı.

İkiz Kuleler’e saldırıların ardından kaçırılan bir diğer uçaksa ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasına çarptı.

Kaçırılan Flight 93 adlı son uçaksa Pensilvanya’nın Shanksville yerleşkesi kırsalında F-16’lar tarafından düşürüldü.

11 Eylül saldırıları sonucu uçakları kaçıran 19 saldırgan hariç New York, Washington ve Pensilvanya’da toplam 2 bin 977 kişi öldü.