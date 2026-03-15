ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta Tahran'ı vurmasıyla başlayan İran Savaşı karşılıklı saldırılarla devam ediyor.

Dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesinin ardından İran'ın düzenlediği misilleme saldırılarında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da öldüğü iddia edildi.



Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "öldü" iddialarına cevap verdi.

Bir işletmede kahve içerken görüntülerini paylaşan Netanyahu, öldüğü iddialarını yalanladı.

Sosyal Medya

Yapay zeka iddialarına karşı ellerine gösterdi.

İsrail Başbakanı, "basın toplantısının yapay zeka ile üretildiği ve videoda altı parmağı göründüğü" iddialarına karşı ellerini havaya kaldırarak parmaklarını gösterdi.

İsrail halkına dışarı çıkıp temiz hava alma tavsiyesinde bulunan Netanyahu, buna karşın "korunaklı alanlara" yakın kalmaları gerektiğini söyledi.



BAŞBAKANLIK OFİSİ'NDEN AÇIKLAMA



Netanyahu’nun 13 Mart’ta katıldığı çevrimiçi bir basın toplantısında, İsrail genelinde verilen saldırı sirenlerinin duyulmaması ve ardından yapay zeka ürünü olduğu öne sürülen bazı videoların yayılması, iddialara dayanak gösterildi.

Konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmayan İsrail Başbakanlık Ofisi, sosyal medyada git gide yayılan “Netanyahu öldürüldü” iddialarıyla ilgili AA'nın sorusuna yanıt verdi. Başkanlık Ofisi'nden verilen yanıtta "Bunlar yalan haber, Başbakan iyi durumda." ifadesi kullanıldı.